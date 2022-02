Las tiras de detergente ecológico Natulim, una gran opción para lavar la ropa cuidando el medioambiente Emprendedores de Hoy

miércoles, 16 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Con el mismo poder de limpieza que las primeras marcas de detergentes convencionales, pero sin el uso de plásticos contaminantes, las tiras de detergente ecológico Natulim son una alternativa para lavar la ropa mientras se contribuye con el cuidado del medioambiente.

Estas tiras, que simplemente se introducen en la lavadora, contienen ingredientes no tóxicos capaces de dejar la ropa limpia, suave y con buen olor sin necesidad de usar suavizante.

Ventajas del uso de Natulim frente a los detergentes tradicionales Nacido de la creatividad y la conciencia ecológica de dos jóvenes emprendedores españoles, este producto se distribuye en toda España vía online, en cajas de cartón 100 % biodegradables. Cada caja, cuyo peso es menor a 100 gramos, contiene tiras para hasta 36 lavados. Esta cantidad supone un gran ahorro de espacio y agua en comparación con las botellas de plástico en las que se transporta el detergente líquido convencional, cuyo peso para lavar la misma cantidad de ropa equivaldría a unos 3,5 kilos.

Asimismo, la compra de las eco-tiras de detergente asegura la reducción de la huella de carbono, al poder ser transportadas más fácilmente que los limpiadores líquidos o en polvo. Otra ventaja sobre los contenedores plásticos es que se evita el goteo o derrame de producto, ya que no se necesita medir el mismo. Basta con usar media tira para cargas de 3 a 5 kilos de ropa y una tira completa para ciclos de mayor volumen, en lavadora o a mano.

Natulim no solo libera capacidad de almacenamiento en el armario, sino que también evita la carga de peso en el momento de hacer la compra en el supermercado. Las cajas de la marca, de 2 cm de grosor, se envían a domicilio y llegan al buzón del cliente.

Estos jóvenes emprendedores han querido hacer un detergente con un precio asequible para competir con las grandes marcas, a 27 céntimos el lavado.

Gran eficacia en un producto vegano y eco-friendly A diferencia de los productos de limpieza tradicionales, la fórmula de baja espuma de este detergente no contiene parabenos, fosfatos, ni colorantes añadidos. Tampoco incluye en su composición cloro ni dioxano, lo que lo convierte en un producto sin ingredientes de origen animal. Además, no deja residuos, al ser 100 % biodegradable. Estas características de pureza y empatía con el ecosistema permiten que Natulim sea un producto hipoalergénico, apto para estar en contacto con todo tipo de piel, incluyendo la de los bebés.

Para comprar las tiras ecológicas con descuento adicional, los usuarios pueden suscribirse a la página web y solicitar que el producto llegue a su domicilio con frecuencia mensual, bimestral o trimestral, indicando el número de cajas que deseen.

Parece que Natulim ha conseguido desarrollar un producto de limpieza ecológico y cero residuos, con el mismo poder de limpieza que los detergentes tradicionales. Sin duda, ha logrado su objetivo de realizar un gran aporte en cuanto a la posibilidad de descartar el uso del plástico, que cada día contamina más la tierra y los océanos.

Opiniones de los usuarios sobre esta nueva forma de lavar Los cambios a nuevos productos pueden dar un poco de miedo y siempre dan lugar a debate. En este caso, las opiniones del detergente Natulim son muy buenas. En su web, tiene más de 800 reseñas de 5 estrellas.



