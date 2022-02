El WMS de Generix Group apoyará el crecimiento de ANEXA Logística Comunicae

miércoles, 16 de febrero de 2022, 05:03 h (CET) ANEXA Logística, operador logístico experto en comercio internacional, ubicado en la Comunidad Valenciana y con acceso a las principales conexiones internacionales por vía aérea, terrestre y marítima, ha seleccionado el sistema de gestión de almacén (WMS) de Generix Group con el fin de responder a su crecimiento ANEXA, que cuenta con una experiencia de dos décadas en el mercado internacional, especialmente en Asia, y con agentes conectados en todo el mundo y un servicio de gestión integral de mercancías que incluye toda la tramitación aduanera, se ha posicionado como un referente en su sector. Además, ha conseguido una senda de crecimiento sólido. Como operador logístico integral, ofrece al mercado toda la gama de servicios de recepción, almacenaje, embalaje, etiquetado, paletizado, packing, logística inversa, etc.

Con el objetivo de responder a las crecientes demandas y ofrecer soluciones logísticas integrales B2B, B2C y B2B2C a sus clientes, así como mantener la calidad y el trato personalizado - que es norma de la compañía -, ANEXA Logística decidió apostar por un sistema de gestión de almacén que permitiera una integración fácil con los sistemas informáticos de los clientes a los que da servicio.

El WMS de Generix Group ha sido la solución escogida, no solo por su flexibilidad y adecuación a las necesidades del cliente, sino también por su demostrada solidez en el mercado de los operadores logísticos, tanto en España como en territorio internacional. El sistema de gestión de almacén de Generix permitirá a ANEXA mantener la calidad de servicio ofrecida hasta ahora y asumir un aumento de las demandas y las necesidades de sus clientes. Igualmente, facilitará el seguimiento de todo el proceso de almacenaje, etiquetado, envío, etc., que un operador logístico necesita garantizar.

“Gracias a nuestra colaboración con Generix, volvemos a reforzar el compromiso con nuestros clientes”, asegura Ernesto Morell, CEO de ANEXA Logística. Y continúa afirmando que “ahora más que nunca, en un entorno donde la incertidumbre está generando profundos cambios en nuestra industria, ser capaces de asegurar la flexibilidad es sinónimo de supervivencia y calidad. Soluciones como el WMS nos ayudan a continuar por ese camino”.

“Estamos orgullosos de sumar a nuestra cartera de clientes 3PL un actor tan importante como ANEXA Logística”, explica Philippe Ducellier, director general de Generix Group España. “Cada día es más evidente que las soluciones WMS integrables se han convertido en una necesidad ineludible en el mundo del 3PL, donde las exigencias de tiempo y eficiencia son crecientes y donde las soluciones de gestión de almacén más sólidas y probadas, como la de Generix Group, parten con la ventaja de una experiencia de décadas en la que nuestros clientes nos avalan año tras año al seguir confiando en nosotros y en nuestro WMS”.

