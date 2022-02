Por qué Espit Chupitos Madrid-Sol se ha convertido en el icono de la fiesta madrileña Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 17:42 h (CET)

En la capital española hay un lugar donde se puede disfrutar de 600 clases de chupitos y diferentes showshasta las tres de la madrugada.

Espit Chupitos Madrid-Sol es un local que se caracteriza por ofrecer a los visitantes una gran variedad de bebidas y atención de calidad por parte de los camareros, quienes están dispuestos a asesorar a los clientes sobre las diferentes mezclas de licores que se promocionan en el establecimiento.

Disfrutar de un ambiente repleto de experiencias En Espit Chupitos Madrid-Sol se dispone de chupitos que van desde los 3 € hasta botellas que cuestan 170 €. Whisky, ron, vodka, ginebra, tequila y licores de manzana son algunas de las propuestas que conforman la carta del local. Además de la amplia oferta, cabe resaltar que Espit Chupitos Madrid-Sol cuenta con dos plantas llenas de luz y color para todos los gustos y realiza diferentes espectáculos de fuego en vivo que acompañan a los shots y a las más de 100 jarras cocteleras que se sirven a locales y turistas. En un solo lugar los visitantes pueden encontrar interacción, diversión e innovación. A este ambiente óptimo para la diversión se suma la música de moda, que no puede faltar en este espacio que congrega a los amantes de las celebraciones creativas y únicas. De otro lado, a través de la app del bar Party Area, los clientes podrán acceder a información sobre ofertas y promociones exclusivas de la franquicia.

Los chupitos Como una tendencia popularizada desde los años 2000, el chupito es un licor que se caracteriza por ser servido en una copa pequeña. Desde su surgimiento, muchos jóvenes comenzaron a acercarse a las barras de los bares para disfrutar de esta novedosa forma de ingerir bebidas alcohólicas. Hoy en día, se pueden hallar estas copas con diversas características dependiendo de su país de origen. Definitivamente, beber estos chupitos se hace mucho más interesante si se combina con buena música y shows circenses. Eso es lo que los asistentes obtienen en Espit Chupitos Madrid Sol, un establecimiento ubicado en el centro de la capital española que tiene otro plus, y es el de ofrecer cursos de coctelería para impresionar a la familia y a los amigos en las reuniones sociales. Espit Chupitos Madrid Sol es un recinto donde la gente vivirá momentos inolvidables.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.