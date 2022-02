Velvet School ofrece soluciones a medida para impulsar el inglés en una empresa Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 16:53 h (CET)

El inglés es un idioma importante dentro del ámbito empresarial, ya que la mayoría de empresas internacionales hacen uso de este idioma para iniciar proyectos y entablar relaciones comerciales. Velvet School reconoce la importancia para los negocios de España de que sus empleados y directivos tengan conocimiento básico y avanzado del inglés y ofrece soluciones a medida para impulsar el inglés en una empresa, incluyendo el uso y gestión de formación con bonificaciones por parte de la fundación tripartita.

La importancia del inglés en las empresas Idiomas como el portugués, el español o el francés se han popularizado en los últimos años, sin embargo, el inglés no deja de ser considerado uno de los más importantes en todo el mundo. La mayoría de las empresas establecen sus relaciones comerciales internacionales en inglés, idioma con el que también dan inicio a sus proyectos ambiciosos, dirigidos por nativos del idioma o por profesionales que tienen un nivel avanzado del mismo. Además de esto, en las empresas multinacionales el inglés es un idioma fundamental para contratar a personas de otros países e integrarlas en los equipos de trabajo. Actualmente, el inglés también es fundamental para mantener un buen entendimiento y comunicación a distancia con empleados bajo contrato remoto o que realizan labores freelance para un proyecto en específico. Velvet School ofrece clases de inglés básicas y avanzadas para las empresas que buscan formar a sus profesionales en este idioma y aprovechar al máximo cada uno de sus beneficios.

Velvet School: las ventajas de aprender inglés Velvet School es una academia de idiomas que nació en Bilbao con el objetivo de ofrecer servicios lingüísticos a los habitantes de la región y otros lugares de España. Hoy en día esta, academia ha crecido de forma significativa, ayudando incluso a las empresas a preparar de forma profesional a sus empleados y directivos en el idioma inglés. Lo que diferencia a Velvet School del resto son sus clases personalizadas y enfocadas a un pequeño grupo de estudiantes, en las cuales se centra toda la atención en brindar una formación de calidad, escuchando cada caso y dándoles las herramientas necesarias para que alcancen sus metas. Por otra parte, en sus formaciones de inglés para empresas incluyen un servicio de gestión de trámites relacionados con las bonificaciones que otorga la fundación tripartita. Estas bonificaciones ayudan a los negocios a obtener descuentos en las clases de idiomas que imparte Velvet School a los trabajadores, gerentes y directivos de sus clientes.

Con todo, Velvet School ofrece formaciones en inglés a las empresas españolas que buscan fortalecer o mejorar sus relaciones internacionales con otras compañías.



