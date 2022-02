Productos Lola, un e-commerce para todos los gustos Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 16:07 h (CET)

La facturación del comercio electrónico no ha hecho más que incrementarse con los años.

Con la pandemia se ha acentuado esta tendencia, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Las cifras muestran un crecimiento del 13,7 % interanual a partir del segundo trimestre de 2021.

Dentro de esta tendencia, el ente supervisor ha dicho que los supermercados, las tiendas de alimentación e hipermercados han crecido un 8,5 % durante ese período. Es uno de los sectores que más ha facturado en plataformas digitales junto a la administración pública, la seguridad social y el pago de impuestos.

Artículos para todo tipo de necesidad a precios accesibles Uno de los comercios que más ha crecido en estos últimos años ha sido el de Productos Lola. Es como una tienda por departamentos virtual que ofrece productos en diversas categorías y con ofertas permanentes a precios muy competitivos. Son artículos de consumo del día a día y de primeras marcas que son los más demandados por los consumidores.

En un solo sitio los clientes pueden adquirir artículos para el hogar, perfumes y cosmética, cuidado e higiene, parafarmacia, nutrición, deportes y dietética. Asimismo, artículos para el automóvil, de tecnología y electrónica, mascotas, material escolar, para la oficina y juegos de diversos tipos. Dentro de cada categoría existen subcategorías que abarcan cualquier clase de productos que se pueden necesitar en la vida diaria y para todo tipo de público.

Productos Lola se sirve de una página amigable con el usuario, muy sencilla de navegar y con imágenes de cada uno de los artículos que vende. Es una vitrina con ventanas y atajos que funcionan para que los compradores se ubiquen rápidamente en las categorías de su interés.

Envíos rápidos y pagos seguros La marca ha empleado un importante esfuerzo tecnológico para brindar una experiencia agradable y segura al comprador. Para ello, la plataforma permite a cada uno de ellos crear su propia sesión de usuario mediante la creación de una clave.

De esta manera las personas que realizan las compras están plenamente identificadas e individualizadas mediante su sesión. La arquitectura de la página utiliza una API (Application Programming Interface) que maneja todos los datos de los usuarios debidamente encriptados. Gracias a esta tecnología solo ellos pueden acceder a la información sensible que utilizan cada vez que van a pagar sus compras.

Para pagar en este e-commerce los clientes cuentan con métodos de pago como billeteras digitales, tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas. Además de las diversas alternativas de pago, Productos Lola tiene un eficiente servicio de envíos a toda la zona peninsular que hace énfasis en la rapidez de las entregas. Todo ello le ha valido una excelente reputación entre sus clientes y la consolidación en el posicionamiento de la marca.



