Sintonía entre diseño web y SEO desde el minuto 0 con Diego C Martín Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 16:02 h (CET)

Cuando se crea una página web, en muchas ocasiones no se es consciente de la sintonía que debe existir entre el diseño web y el SEO, o no se le da gran importancia a los pequeños detalles.

El blog Diego C Martín puede ser de gran ayuda en el momento de crear una página web, ya que es un blog informativo sobre desarrollo web, marketing digital y ofimática. A través de sus artículos y cursos enseña a los usuarios cosas como insertar imágenes en HTML, lenguaje de programación y muchos más datos de interés tecnológico.

Relación entre el diseño web y el SEO Más del 70 % de los usuarios acceden a un sitio web a través de buscadores como Google, por lo que es lógico pensar que para lograr un buen posicionamiento SEO es imprescindible un desarrollo y diseño web adecuado. Factores como los tamaños, colores o estructuras determinan el tiempo que los usuarios permanecen en un sitio web, independientemente del propio contenido de la página. El tiempo de navegación es uno de los puntos más importantes dentro del posicionamiento SEO.

Asimismo, un buen diseño web también dependerá, en gran medida, de la adaptación de la plataforma a los requisitos que los motores de búsqueda como Google, Yahoo o Mozilla buscan dentro de las páginas web. Es por ello que, tales buscadores prefieren a unas y a otras no.

La importancia de utilizar un correcto lenguaje de programación Además de un buen diseño de página web, para tener un buen posicionamiento SEO es crucial utilizar un lenguaje de programación que sea conocido por Google, como HTML, pues si se utiliza otro tipo de lenguaje resultará muy complicado posicionar una página web.

En el blog Diego C Martín se pueden encontrar varios artículos en los que el usuario podrá aprender a insertar imágenes HTML en una página web paso a paso, así como aprender a insertar formularios HTML. Estos son muy usados para recolectar la información de los usuarios o clientes que frecuentan una página web. Ejemplos de formularios HTML son formularios de contacto, el carrito de la compra de una tienda virtual o el proceso de compra de billetes de avión.

Insertar todos estos detalles en el lenguaje de programación correcto, puede ayudar a obtener gran cantidad de información valiosa, mientras se mejora el posicionamiento de la plataforma web deseada. Gracias a las herramientas que pone internet a disposición de los usuarios, cualquiera puede crear una página web. No obstante, para conseguir una página web exitosa siempre será necesario informarse y aprender de la mano de expertos como Diego C Martín.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.