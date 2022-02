Vagheggi España destina una atractiva comisión de la venta online de sus cosméticos a centros de estética Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 17:52 h (CET) La firma líder de cosmética natural profesional, Vagheggi España, lanza Vagheggi Colabora, una iniciativa solidaria para apoyar a centros de estética, poniendo su canal online de venta de productos de belleza al servicio de los centros asociados con la firma. El sistema es sencillo: el usuario o usuaria que realice una compra online necesita vincular su compra a un centro de belleza asociado, pudiendo elegir el centro de belleza que desee, generando así un beneficio extra para el centro El brazo en España de la conocida marca italiana de cosmética natural profesional, Vagheggi, lanza esta generosa iniciativa para apoyar a sus centros estéticos asociados. De manera indefinida, este proyecto de apoyo al comercio local, destina un porcentaje de la venta online de productos cosméticos a los centros estéticos que tienen una línea comercial con la marca, mostrando un compromiso total con las esteticistas.

De esta manera, los centros de belleza pueden incrementar sus ingresos con la venta de productos desde el canal online de Vagheggi, generando ventas como si las hubiesen realizado en el centro de forma física, y ampliando su nicho de clientes a toda España.

El envío de pedidos y la gestión de esos productos se realiza desde la propia marca, por lo que no supone ningún esfuerzo adicional para los centros de estética.

Vagheggi Colabora está en funcionamiento desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, poniendo su canal online al servicio de los profesionales de la estética. Desde la marca, afirman que “esperan que con esta iniciativa se estimulen las ventas online de sus productos en un momento en el que la tecnología ha cambiado la manera de comprar cosméticos, al tiempo que ayuda a sus centros de belleza a obtener un mayor porcentaje de ingresos”.

En materia solidaria, esta no es la única iniciativa de la firma, que también colabora con la Fundación Aladina contra el cáncer infantil, donando un 3% de la venta de cada producto a esta organización.

El pasado 5 de enero, Vagheggi España hizo entrega de su cheque anual a la Fundación Aladina con el objetivo de ayudar a esta organización a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas, y la de sus familiares, que están pasando por el duro trance de la enfermedad.

Vagheggi España, la gran aliada de los centros de belleza que apuestan por la fitocosmética

Basados en los principios de la fitocosmética, los productos de Vagheggi poseen una eficacia máxima, gracias a la alta concentración de principios activos y a la intervención de las tecnologías más vanguardistas. Esta combinación logra unos cosméticos profesionales únicos, que potencian sus excelentes resultados con aparatología estética en tratamientos de cabina.

Como distribuidora de cosméticos profesionales a centros de belleza, Vagheggi España tiene un importante paquete de beneficios para fidelizar a sus centros, como asesoría personal en su zona, apoya en formación tanto en la marca como en tratamientos, apoya en técnicas de ventas, ayuda en marketing, demostraciones de productos y jornadas de puertas abiertas, entre otros beneficios.

Gracias a estas políticas de soporte comercial, formación y asesoramiento, Vagheggi España se consolida como una de las marcas de cosméticos más interesantes a la hora de elegir proveedor de productos para un centro de belleza.

Vagheggi España, la firma líder de cosmética natural profesional

Vagheggi es una compañía internacional fundada en Italia en 1975, presente en más de 60 países y con más de 500 centros asociados por toda España, que ya han apostado por la fitocosmética profesional en sus centros de belleza.

La firma elabora y distribuye productos de belleza con ingredientes de origen natural a través de procesos sostenibles y políticas de comercio justo, combinando principios cosméticos milenarios con las tecnologías y los análisis más avanzados.

Reseñar que cuentan con laboratorio propio donde desarrollan investigaciones y elaboran internamente sus productos cosméticos, controlando así el proceso de producción desde el inicio hasta el empaquetado.

Gracias a una meticulosa selección de ingredientes, determinada por el origen geográfico, la concentración de principios activos, época y método de recogida, crean productos para el cuidado facial y corporal respetuosos con la piel y con el medio ambiente, que consiguen resultados profesionales excepcionales.

Tanto sus asesores comerciales, formativos y profesionales, como la eficacia de los productos, ha convertido a la firma en todo un referente de la cosmética natural profesional y una marca a la que seguir de cerca por su evolución y rápido crecimiento.

Información sobre la empresa

Vagheggi es una firma de cosmética natural profesional nacida en Italia en 1975 y presente en más de 60 países. En España ofrece una red comercial que asesora a centros de belleza, distribuye cosméticos y tratamientos de cabina profesionales que respetan la piel y el medio ambiente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.