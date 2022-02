LNER lanza un sitio web internacional para que a los turistas extranjeros les resulte más fácil viajar Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 17:57 h (CET) London North Eastern Railway (LNER) se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sitio web internacional, que permitirá a los usuarios extranjeros viajar de manera más sencilla e inteligente El nuevo sitio web coincide con la supresión de las normas previas a la salida en materia de pruebas y cuarentena para viajeros vacunados que lleguen a Inglaterra o Escocia a partir del 11 de febrero de 2022.

Se trata de una iniciativa que amplía el mercado global de LNER y que permitirá a los usuarios de 10 países, incluidos China, Japón, España, Corea del Sur e Italia, estar entre los primeros en beneficiarse al reservar directamente en línea.

El nuevo motor de búsqueda y reservas de LNER ofrece a los usuarios internacionales de esos países la posibilidad de comprar billetes de tren en su idioma y moneda. El sitio web LNER.co.uk detectará automáticamente a los usuarios que realicen búsquedas fuera del Reino Unido y les redirigirá al sitio personalizado para mejorar su experiencia de reserva en línea. El lanzamiento del sitio web llega en el momento en que LNER vuelve a introducir su horario completo, a excepción de las obras de ingeniería programadas con antelación, lo que significa que los usuarios pueden descubrir nuevos destinos a lo largo de los 1538 km de ruta de la costa este del Reino Unido.

LNER ha colaborado con Omio, empresa de tecnología de viajes y minorista ferroviario, para desarrollar el sitio web, que tiene la capacidad de ofrecer hasta 20 idiomas y permite realizar pagos en 26 monedas, entre las que se incluyen el euro, el won coreano y el yen japonés, o usando una forma de pago reconocida en el país de origen.

David Horne, director general de LNER, declaró: "Nuestra misión es transformar el transporte ferroviario, inspirando a más viajeros a explorar la belleza de Inglaterra y Escocia con nuestros trenes Azuma de talla mundial. El lanzamiento de nuestro sitio web internacional nos permite ofrecer a nuestros usuarios la mejor experiencia posible durante todo su viaje, desde el momento en que reservan hasta el propio viaje y la llegada al destino".



"Seguimos observando una fuerte demanda por parte de los usuarios que viajan con LNER por placer, lo que contribuye a una recuperación sólida de la pandemia. Gracias a nuestro nuevo sitio web internacional, a un número aún mayor de visitantes extranjeros les resultará más fácil viajar con LNER y explorar nuestros fantásticos destinos".

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, el Reino Unido recibió 40,9 millones de visitantes en 2019, y los visitantes extranjeros gastaron 28 400 millones de libras esterlinas. Además, casi una cuarta parte viajó en tren durante su estancia.

Muchos de los principales destinos turísticos forman parte de la ruta de la costa este de LNER, entre ellos Londres, Edimburgo, Leeds, York, Newcastle e Inverness. La ruta de LNER también cubre algunos de los paisajes más espectaculares del país, desde las Tierras Altas de Escocia hasta la costa de Northumberland y los numerosos pueblos y ciudades por los que transcurre.

Además, los datos de la Office of Rail and Road indicaron que el número de usuarios de LNER de julio a septiembre de 2021 recuperó los niveles previos a la pandemia al situarse en el 89,6 %, casi 20 puntos porcentuales más que cualquier otro operador, gracias al duro trabajo de LNER para consolidar ese éxito.

Sally Balcombe, directora ejecutiva de VisitBritain, declaró: "Esta nueva iniciativa ayudará a aumentar las reservas futuras al hacer que a los visitantes internacionales les resulte mucho más fácil la planificación de viajes. Eliminar las barreras a la hora de viajar también transmite un mensaje de bienvenida y animará a los visitantes a explorar más, viajar más lejos y alargar sus estancias, lo que ayudará a impulsar el turismo en más zonas del país, estimulando así las economías locales".

VisitScotland también aplaude la iniciativa. Los datos de 2019 previos a la pandemia indican que Escocia recibió 3,4 millones de viajeros internacionales con pernoctación (de los cuales alrededor de un tercio procedía de Europa), que gastaron 2500 millones de libras esterlinas (el 36 % de esa cifra correspondió a los viajeros de Europa).

Malcolm Roughead, director ejecutivo de VisitScotland, afirmó: "Aplaudimos el lanzamiento del nuevo sitio web internacional de LNER, que facilitará las reservas y los viajes en tren a los visitantes. Los desplazamientos en tren son un elemento fundamental para la creación de un destino turístico sostenible en Escocia y apoyamos las iniciativas que promuevan su uso, al tiempo que ayudan a impulsar el turismo de Escocia mientras el país se recupera de las repercusiones de la COVID-19".

LNER está recibiendo aún más usuarios que vuelven a utilizar el tren de diferentes maneras. La opción "Seat Sure" permite a los pasajeros viajar sabiendo que disfrutarán de la comodidad de tener un asiento durante su trayecto. Una vez a bordo, disfrutarán del mejor servicio de atención y hospitalidad de LNER, con una amplia variedad de comida y bebida de origen local que se sirve en su asiento durante toda la ruta en las categorías de First Class y Standard.

En cuanto a los visitantes y usuarios que busquen inspiración para tomar decisiones ecológicas, LNER ha lanzado una "Green Guide" que muestra los mejores lugares para alojarse, comer y beber durante los viajes a Londres, Newcastle o Edimburgo. https://www.lner.co.uk/our-destinations/travel-inspiration/green-guides/

La nueva flota Azuma de LNER ofrece beneficios medioambientales importantes al disponer de trenes que funcionan con cableado eléctrico aéreo en la mayor parte de la ruta de la costa este, lo que supone la forma de transporte público motorizado más ecológica.

Para garantizar que los pasajeros puedan viajar con tranquilidad, se sigue reforzando la limpieza en las estaciones gestionadas por LNER y a bordo de los trenes.

Información adicional:

La flota bimodal Azuma de LNER funciona con cableado eléctrico aéreo en la mayor parte de la ruta de la costa este, lo que representa el 96 % de los kilómetros que recorren los pasajeros, y cambia al uso de diésel en caso necesario.

Desde su introducción en 2019, se han ahorrado 49 millones de litros de diésel.

Según los estudios, el trayecto de un pasajero en un tren Azuma entre Edimburgo y Londres emite un 97 % menos de emisiones en comparación con un trayecto de la misma duración en un avión típico de corta distancia. Acerca de LNER

La misión de London North Eastern Railway (LNER) es transformar el transporte ferroviario para los usuarios y comunidades a los que sirve. Nuestra nueva y moderna flota de trenes Azuma continuará la tradición de LNER de establecer estándares nuevos y más elevados en cuanto a comodidad, fiabilidad y experiencia del usuario. LNER sirve a más de 50 estaciones en la ruta de la costa este, que tiene un total de 1538 km, incluidos los principales pueblos y ciudades entre Londres, East Midlands, Yorkshire, el nordeste de Inglaterra y Escocia.

