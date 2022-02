La energía solar comienza a iluminar la Cañada Real

United Way recauda fondos para llevar a cabo iniciativas con el objetivo de ofrecer una fuente de energía alternativa renovable a familias que no tienen acceso a la red eléctrica United Way España se une a la asociación Light Humanity para apoyar el proyecto “Cañada Solar”, con el que 26 familias del Sector 6 de la Cañada Real podrán disponer de energía solar. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una fuente de energía alternativa renovable y económica a más de 400 familias que no tienen acceso a la red eléctrica. Ambas entidades buscan movilizar el poder solidario de las empresas y, en esta línea, el proyecto ya ha logrado el apoyo de compañías como Enertis Applus+, que ha dado soporte aportando recursos económicos e impulsando la colaboración y la creación de sinergias con asociaciones del sector. Asimismo, el proyecto ha recibido numerosas donaciones y ha contado con la colaboración de particulares que han participado en LA OTRA LOTERÍA, una rifa solidaria promovida junto al Impact HUB, para recaudar fondos enfocada a paliar la crisis energética en la Cañada Real y organizada gracias a las donaciones de varias empresas integrantes de los distintos co-Works de Impact Hub, así como otras colaboradoras de United Way como la Fundación Raimat Lleida.

Tras un análisis exhaustivo en el terreno, la Asociación Light Humanity, que lleva tiempo trabajando en la zona, detectó que prácticamente la única fuente de energía en el Sector 6 de la Cañada Real son pequeños generadores de gasolina, un sistema muy costoso que sólo permite disponer de energía unas cuantas horas al día. Para resolver este problema, puso en marcha el proyecto “Cañada Solar”, para facilitar el acceso a kits de energía solar para que las familias puedan generar electricidad de manera autosuficiente y sostenible.

Por su parte, la Fundación United Way España ha desarrollado diferentes iniciativas de recaudación de fondos para eliminar la barrera económica a la obtención de estos kits, anticipando la entrada de su compra, cerca de 300 euros que, una vez devueltos, servirán de anticipo para otra familia.

En este sentido, el apoyo de las empresas del sector solar ha resultado fundamental, con el soporte clave de Enertis Applus+, UNEF (Unión Española Fotovoltaica) y otros actores con los que United Way ya está en contacto para continuar dando respuesta a la situación que impide a las familias de la Cañada poder poner una lavadora, congelar comida, o sencillamente estudiar o hacer los deberes cuando cae el sol.

Autosuficiencia energética

Cada kit solar incluye paneles solares, baterías, regulador de carga y convertidores, que permiten iluminar la vivienda y utilizar electrodomésticos como frigoríficos, ordenadores o televisores, siempre intentando ajustar los consumos y, en el caso de la lavadora, poder usarla en horas de sol. Su precio oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros, y su pago se puede realizar en cuotas desde los 60 euros al mes. Los técnicos de Light For Humanity asesoran a cada familia en la configuración del kit, instalación y configuración y también han formado a dos vecinos de la Cañada en su utilización.

“El objetivo es conseguir que todas las familias de este sector dispongan de energía solar y mejorar su calidad de vida -comenta Marina Fuentes, CEO de United Way-, y seguimos recaudando fondos para conseguirlo. Además de La Otra Lotería que hicimos coincidir con la Lotería Nacional, estamos buscando apoyo de empresas como Enertis Applus+, que ha realizado una aportación al proyecto y está buscando involucrarse en el proyecto a través de diferentes acciones de voluntariado de su plantilla”.

“En Enertis Applus+ tenemos como objetivo tener un impacto positivo sobre nuestro entorno, por eso apoyamos iniciativas como este proyecto social para que las personas más necesitadas tengan acceso a la energía para poder cubrir sus necesidades más básicas. Gracias a este tipo de iniciativas somos capaces de conseguir que generen su propia energía eléctrica a un coste razonable para que estas familias de la Cañada Real no sufran la desconexión eléctrica” afirma Santos García, director general de Enertis Applus+.