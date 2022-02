Optimismo en el sector TIC español: las expectativas de facturación son las más altas desde hace 13 años Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 17:15 h (CET) "Si el sector de servicios TIC espera aumentar su actividad es porque el resto del tejido empresarial español puede y quiere apostar por la tecnología y la digitalización", señala Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor El sector de servicios TIC en España ha inaugurado el año 2022 con un destacado optimismo en cuanto al crecimiento de la facturación y la demanda de talento especializado a corto plazo. De hecho, la gran mayoría de los empresarios cree que, tras la recuperación del sector que se inició en 2021, este año será clave para asentar su actividad y recomponer sus beneficios, con unas expectativas de crecimiento que no se han visto desde hace 13 años.

Según los indicadores de la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, el indicador de perspectivas de facturación en el sector de servicios TIC sube de los +58,3 a los +78,4 puntos, lo que, en una escala +/- 100, equivaldría a decir que el 89,2% de los empresarios españoles espera un crecimiento de la facturación a corto plazo, superando en diez puntos a los registros del pasado mes.

Este optimismo en cuanto al crecimiento del sector de servicios TIC no solo se refleja en España, sino también en el conjunto de la Unión Europea. Aunque el informe elaborado por VASS revela que las expectativas de facturación en España llevan cuatro meses batiendo los promedios comunitarios, circunstancia inusual en la serie histórica de TIC Monitor.

“Esta buena perspectiva se puede interpretar también como un termómetro significativo de la recuperación económica española. Si los servicios TIC esperan aumentar su actividad y recomponer su cuenta de resultados es porque el resto del tejido empresarial español puede y quiere apostar por la tecnología y la digitalización: las buenas expectativas en nuestro sector siempre serán buenas noticias para el resto de compañías”, señala Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Este optimismo también se refleja en la creación de empleo a corto plazo, puesto que en una escala -100/+100, los +46,1 puntos del índice equivaldrían a decir que el 73,1% de los empresarios confía en que aumentará su plantilla entre febrero y abril. Aunque esté ligeramente por debajo de los +54,7 puntos registrados en la pasada entrega, no debe perderse de vista que este nivel dobla el promedio de los índices de clima desde agosto de 2020, que es cuando empezaron a recomponerse las expectativas, tras el confinamiento.

La demanda de empleo especializado en el sector de servicios digitales también se encuentra al alza, manteniendo un ritmo interanual de creación de empleo del +6%, lo que se traduce en el sexto mes con crecimientos por encima del 5%.

“A este ritmo de creación de empleo, España podría tener más de un millón de especialistas TIC para 2030”, valora Antonio Rueda, aunque también aclara que “las cifras siguen siendo lejanas respecto a los objetivos que proponía la Comisión Europea en su ‘Brújula Digital’. Si queremos cumplir con estas metas, debemos acelerar la creación y reconversión de perfiles profesionales en los ámbitos técnicos”.

Por último, este optimismo en cuanto a la facturación y empleabilidad del sector TIC a corto plazo viene cimentado en las buenas cifras que ha cosechado tras los meses de pandemia. Tal es así que, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2020, el aumento de la cifra de negocios en el ámbito de los servicios TIC ha sido del +14,9%, superando las previsiones y alimentando un cierre de ejercicio del 2021 con un crecimiento en el entorno de los dos dígitos. “El aumento es todavía más destacado si se compara con las cifras recogidas en marzo de 2020, en un marco de medidas restrictivas a raíz de la pandemia, ya que el nivel de actividad ha crecido, respecto a esa fecha, en un nada menos que un 23%”,concluye Rueda.

