ALO de We are mammas, el primer masajeador de lactancia llega a España Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 15:16 h (CET)

Dar pecho a su bebé es una experiencia emocionante para muchas madres. No obstante, a menudo se presentan inconvenientes, como la presencia de protuberancias y dolor en los pechos. Esto suele ser provocado por la obstrucción de los conductos mamarios, un problema que, para que no se agrave, debe resolverse de inmediato.

Hoy en día, las mujeres pueden contar con un dispositivo que ayuda a aliviar el dolor y a reducir la obstrucción. Se trata de ALO, el primer masajeador de lactancia que llega a España de la mano de We are mammas.

¿Por qué se obstruyen los conductos mamarios? Los conductos mamarios son los encargados de llevar la leche materna de las glándulas hacia los pezones. Una de las causas más comunes de su obstrucción son los cambios de hábito que el bebé experimenta durante la lactancia. En este sentido, es posible que no succione lo suficiente, empiece a espaciar la toma de pecho o duerma más horas seguidas. Cuando esto sucede, la leche se acumula generando presión dentro del pecho, dando lugar a la formación de bultos que causan dolor.

Entre otros motivos de obstrucción de los conductos mamarios están el enganche incorrecto del bebé al pecho y el uso de prendas muy ajustadas. Esto puede provocar un drenaje mamario insuficiente, haciendo que los conductos galactóforos se bloqueen. En cualquier caso, se debe prestar la debida atención a la obstrucción de conductos, debido a que estos son focos donde las bacterias pueden arraigarse e iniciar un proceso infeccioso.

El primer masajeador de lactancia en España: ALO We are mammas es una compañía dedicada a la distribución de productos posparto. Pensando en la importancia que tiene lactancia, tanto para el bebé como para la madre, presenta su nuevo dispositivo ALO.

Su mecanismo de acción se basa en emitir pequeñas vibraciones que intervienen en el proceso de descongestión. De este modo, los conductos son liberados y el flujo de leche mejora. Con esto, se logra minimizar el dolor en los pechos y eliminar las obstrucciones. Además, al hacer más blanda la zona de la areola, el bebé puede mejorar el agarre al pezón.

ALO está fabricado en silicona, por lo cual ofrece un tacto agradable y se adapta de manera perfecta a la temperatura corporal. Una comodidad que ofrece es que, al ser resistente al agua, se puede usar durante la ducha. Tiene 10 modos de empleo y 3 velocidades de vibración, por tanto, se puede regular la intensidad de acuerdo con las necesidades del momento.

Este innovador masajeador de lactancia ayuda a las madres a decir adiós a los conductos obstruidos de manera definitiva. Cabe destacar que ALO está disponible en We are mammas por 49 €.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.