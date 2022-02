La construcción alternativa, de la utopía a una realidad que crece cada día, por GEACON Emprendedores de Hoy

Las casas prefabricadas no siempre son la opción más atractiva para quienes buscan su propia vivienda. Entre la población española, este tipo de casas usualmente son vistas como una opción de bajos estándares, aunque esta no necesariamente sea la realidad. Una de las empresas que cambian esta lógica con sus viviendas prefabricadas es GEACON, una constructora que, además, destaca por las técnicas poco convencionales que emplea en sus obras.

Desde su nacimiento hace 40 años, GEACON ha desarrollado diversos métodos de construcción alternativos a las técnicas tradicionales, como el sistema EMMEDUE, que lleva más de tres décadas en el mercado internacional. Sin embargo, recientemente, han ganado terreno sus viviendas modulares KuBe, las cuales destacan, no solo por la eficiencia que caracteriza su fabricación, sino además, por el uso ingenioso que hace de sus materiales.

Acerca de las viviendas KuBe El sistema KuBe funciona a base de módulos prefabricados a partir de contenedores frigoríficos, a los cuales se añaden, modifican o extraen los paneles que requiera el diseño, intentando como norma una intervención mínima en la modificación con el objetivo de costes mínimos. Cada una de sus casas responde a un diseño propio dependiendo de las características particulares de cada terreno, su orientación, las preferencias, necesidades y/o presupuesto de cada cliente. Cada módulo se fabrica en sus instalaciones cubiertas, lo que implica un control total del proceso de fabricación, sin el condicionamiento climático, lo que facilita el acortamiento de los plazos y el consiguiente ahorro. Una vez terminados, se transportan y se instalan en su emplazamiento definitivo. Las viviendas modulares KuBe son una alternativa sumamente eficiente en cuanto al uso del espacio, así como el aprovechamiento de la vida útil de los propios contenedores, cuyos materiales, estructura y las estrictas normas con las que fueron fabricados, brindan, además, una de las soluciones más efectivas en cuanto al aislamiento térmico de la vivienda. Estas estructuras destacan también por su durabilidad, ya que el contenedor que funciona como módulo base está diseñado para soportar altas cargas de trabajo, así como las duras condiciones climáticas de los viajes marítimos.

Tiempos de entrega mínimos, adaptabilidad y alta eficiencia Las técnicas de construcción que utiliza GEACON destacan por el aprovechamiento de los materiales surgidos del desarrollo tecnológico que ha equiparado y superado en calidad, confiabilidad y estética a lo que se conoce como construcción tradicional. Lo que realmente caracteriza su trabajo es la eficiencia, adaptabilidad y rapidez de sus métodos. Así como las viviendas KuBe, su especialidad, el sistema EMMEDUE, también sobresale por la facilidad con la que se implementa en comparación a métodos más tradicionales.

El sistema EMMEDUE funciona a base de paneles de poliestireno expandido con una malla de acero galvanizado en ambas caras vinculadas entre sí con conectores electrosoldados, los que una vez montados son proyectados con un microhormigón de alta resistencia. Es un sistema estructural, de modo que no precisa de una estructura independiente, destacando la ausencia de vigas y columnas, y cuenta con la certificación europea como tal. Sus materiales, al igual que con el sistema KuBe, ofrecen un alto nivel de aislamiento térmico, y su elaboración ofrece la misma solidez de una construcción tradicional en un periodo de trabajo mucho más corto. Estas ventajas son la verdadera insignia de GEACON y sus innovadoras viviendas, las cuales demuestran que una casa prefabricada puede ser cálida, resistente y de la más alta calidad.



