Consultia Business Travel cierra una ronda de inversión de 1,2 millones de euros

martes, 15 de febrero de 2022, 16:00 h (CET) -Con el capital conseguido, se consolidará en el mercado español y portugués implementando Destinux, su producto lanzado recientemente -Gracias a la tecnología de Destinux es posible digitalizar y automatizar la gestión de los viajes y gastos de empresa, alcanzando ahorros de hasta un 20% -Esta solución SaaS Cloud-based (software en la nube como servicio) permite gestionar desde la reserva hasta la cuenta de gastos en un clic e, incluso, disfrutar del servicio exclusivo de un Personal Travel Assistant Madrid, 15 de febrero de 2022.- Consultia Business Travel, la compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, acaba de anunciar el cierre de una ronda de financiación de 1,2 millones de euros. La inyección de capital ha sido liderada por SpeedOut, firma de servicios profesionales especializada en Corporate Finance y asesoramiento integral a empresas (tanto startups como pymes) durante todas sus fases de desarrollo.

Consultia Business Travel fue fundada en 2010 por Juan Manuel Baixauli con el objetivo de facilitar la gestión integral y asesorar a las empresas en sus viajes de negocios, ofreciendo soluciones diferenciadoras basadas en la tecnología y en asesoramiento personal. Actualmente opera en España y en Portugal. La startup valenciana ha integrado en Destinux cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

Ahorro y eficiencia en la gestión de los viajes de empresa

Recientemente, Consultia Business Travel lanzó Destinux, el ERP en la nube que digitaliza la gestión de viajes de empresa que está revolucionando el sector de Business Travel al permitir administrar de forma integral, eficiente y rentable los viajes de negocios de cualquier corporación, con toda la atención personalizada y trato humano de un gestor especializado.

“Esta nueva solución tecnológica supone un cambio radical en el modelo de negocio del sector de los viajes corporativos, lo que significa “un antes y un después” al ofrecer un software integral de gestión que elimina los fees de gestión y se integra con múltiples ERPs. Así, con este sistema SaaS (software as a service), el cliente paga por usar el software y evita tener que pagar comisiones por reservas consiguiendo un ahorro de hasta de un 20% en el primer año”, señala Carlos Martínez, CEO de Consultia Business Travel.

Este reciente lanzamiento ha permitido que Consultia Business Travel se convierta en la primera empresa en poner la industria de viajes empresarial a un solo clic de pymes y grandes corporaciones dando respuesta a las necesidades actuales de este mercado.

Con lo que la avanzada tecnología de Destinux y su sistema de gestión junto al servicio de Personal Travel Assistant están permitiendo a las empresas digitalizar la gestión, reducir costes, y hacer más eficientes los viajes de negocios.

En palabras de Juan Manuel Baixauli, fundador y actual COO de la compañía, “desde los inicios la compañía siempre ha apostado por la innovación como base para mejorar tanto la propia empresa, como hacer la vida más sencilla a los clientes. Gracias a esta ronda se podrá consolidar en el mercado español y portugués y acercar Destinux a pymes y empresas que quieran ser más eficientes y por lo tanto más competitivos en sus negocios”.

Por su parte, Rafael Aguado, director de la firma de servicios profesionales SpeedOut Advisory, señala que “Consultia, a través de su SaaS Destinux, propone una solución tecnológica disruptiva que permite a las empresas de cualquier tamaño digitalizar un área que a día hoy no lo está, consiguiendo así importantes eficiencias para sus clientes y posicionándose como un proyecto con mucho atractivo para inversores en tecnología”.

Sobre Consultia Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

