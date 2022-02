Cocina griega en Aribau, la propuesta gastronómica de Greek Aribau Emprendedores de Hoy

La gastronomía es una alternativa de intercambio cultural mediante la cual se puede viajar a través de los sabores que remiten a otros países. Es posible aprender mucho sobre un país y sus habitantes por medio de los platos representativos de una cocina determinada.

Esto es lo que sucede en Greek Aribau, un restaurante ideal para los amantes de la gastronomía internacional, donde se pueden degustar los mejores platos de la cocina griega.

La oferta de cocina griega en Aribau comprende todos los gustos, ya que en su carta es posible encontrar platos con pescados, carnes y también comida vegana. Todas las preparaciones están cocinadas con productos de kilómetro 0, y también hay oferta de platos sin gluten.

Platos sorprendentes y deliciosos en Greek Aribau La cocina griega, para quien nunca tuvo la suerte de probarla, puede resultar exótica y sorprendente. Sus características principales son el uso de ingredientes frescos variados y de muy buena calidad, que se combinan con muchas especias aromáticas. Otros rasgos centrales son el uso del aceite de oliva y la sencillez en la elaboración de los platos. El equipo de cocina de Greek Aribau está conformado por profesionales con raíces griegas, que están formados y respetan las tradiciones de la cocina de esta cultura.

Dentro de la oferta gastronómica de este restaurante es posible destacar tres platos escogidos por el chef. El primero es la tradicional musaka, que es una suerte de lasaña sin masa, en la que se alternan capas de berenjenas y carne picada de ternera. Se sirve con salsa bechamel y queso gratinado.

Otro de los clásicos que integran la carta del restaurante ubicado en el Eixample de Barcelona es el Gyros. Se trata de un plato compuesto por carne de cerdo, pollo o una mezcla de las dos, cocinada al horno y acompañada por ensalada, patatas y tzatziki, una salsa tradicional hecha a base de yogur y pepinos que resulta fresca y deliciosa.

Como en la cocina griega no pueden faltar los platos de inspiración marítima, Greek Aribau ofrece un exquisito pulpo estilo griego hecho al grill. Viene con habas, las arvejas griegas, y cebolla caramelizada, cosechada del propio huerto del restaurante.

Cocina griega para disfrutar en el local o en casa con el servicio take away La cocina griega en Aribau se puede disfrutar en un salón cuya decoración remite a las tradiciones griegas y compone un espacio relajado, sencillo y muy acogedor. Para completar la oferta regional es posible pedir vinos griegos exclusivos del local.

Los platos de Greek Aribau también se pueden degustar en casa, a través de los servicios de take away y delivery. En todos los casos, la cocina de este restaurante significa una experiencia distinta para el paladar y permite un viaje maravilloso hacia las mejores tradiciones culinarias griegas.



