Clases de inglés online en grupo para adultos con La Academia de Inglés Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 13:39 h (CET)

Hoy en día, el inglés es el idioma que abre un mundo de posibilidades en la comunicación internacional. Actualmente, es indispensable y determinante a la hora de acceder a un cargo importante dentro de una empresa u organización.

También, por diferentes razones, se considera que a los adultos les cuesta más aprender inglés que a los jóvenes. Sin embargo, esto es solo un mito y, a través de estudios, se ha demostrado lo contrario.

Actualmente, La Academia de Inglés es una escuela de referencia en clases de inglés para adultos, online y presenciales, enfocadas en un aprendizaje lectivo y a través de la práctica, apoyado por sus más de 40 años de experiencia.

Aprendizaje total en inglés El aprendizaje de inglés requiere de la conversación y la escritura, realizando redacciones, discusiones de temas, opiniones, preguntas y más, sin el enfoque de limitarse únicamente a obtener conocimientos por medio de lecciones que no permiten un estudio experimental del idioma. Las dinámicas de formación impartidas por La Academia de Inglés implementan clasesde inglés online en grupo para adultos, con profesores nativos de amplia experiencia y formación universitaria.

Una de las características más importantes que tienen en cuenta es que trabajan bajo los requerimientos de cada alumno en cuanto a horario, contenido y nivel de inglés. Además, tienen en consideración que el sistema cognitivo de los adultos está mucho más desarrollado, lo que permite ser más eficiente al obtener los conocimientos.

El aprendizaje de inglés aumenta el desarrollo intelectual Las formas gramaticales de un nuevo idioma educan al cerebro a ser mucho más intuitivo con nuevos sonidos, nuevas estructuras y palabras, incrementando la capacidad del desarrollo intelectual e incluso influyendo en la toma de decisiones más razonables ante cualquier circunstancia. También permite tener nuevas perspectivas ante la vida y abre la puerta a conocer nuevas culturas, desenvolverse con más confianza e incluso desarrollar el liderazgo.

Así mismo, al hablar una lengua universal, los ingresos económicos y las oportunidades laborales son mucho más amplias, inclusive a pesar de la edad. Observando que, durante los próximos años, el teletrabajo aumentará cada vez más y traspasará fronteras, las oportunidades que ofrece La Academia de Inglés son relevantes para personas que quieren aprender así como perfeccionar su idioma desde casa.

En consecuencia, el aprendizaje de la lengua inglesa permite no solo desarrollar habilidades, sino que estimula el cerebro a ser mucho más ágil y a crear nuevas dinámicas estructurales. Al obtener nuevos conocimientos en inglés, el cerebro está preparado para conocer nuevas formas de lenguaje y aprender otros idiomas mucho más rápido.

Además, La Academia de Inglés prepara a los adultos según sus necesidades concretas, accediendo a exámenes oficiales y a especializaciones en diferentes sectores (ingeniería, marketing, turismo, etc.). Sus profesores se enfocan en cada uno de sus alumnos para crear grupos de los mismos niveles.



