El servicio de alquiler de autocaravanas en Murcia de Motorhome Center

La cantidad de personas que deciden conocer el país utilizando autocaravanas es cada vez mayor. Estos vehículos son el recurso perfecto para los viajeros que quieren conocer muchas ciudades por carretera.

Motorhome Center es una empresa que se dedica a comercializar y alquilar autocaravanas de la mejor calidad en Murcia, con la intención de hacer del camping un estilo de vida accesible.

¿Qué tomar en cuenta al alquilar una autocaravana? Cuando se comienza a buscar una caravana, se puede creer que hay una marca idónea con especificaciones ideales, pero lo cierto es que el vehículo perfecto es el que se amolda a las necesidades de cada grupo de viajeros. Como todas las personas no requieren lo mismo, Motorhome Center ofrece una gran variedad de autocaravanas de múltiples plazas.

Un ejemplo de ello es la más compacta del mercado, la furgoneta camper que es ideal para viajes de dos o tres personas y que opcionalmente pueden ingresar a un niño.

Después, está la autocaravana perfilada que es para un grupo de viajeros intermedios, ya que cuenta con cinco plazas, para viajar y para dormir, siendo la más económica que ofrece esta empresa. A pesar de esto, hay muchos más modelos que se adaptan a hasta siete viajeros. Además de ello, cada vehículo tiene un factor de consumo que se debe analizar antes de adquirirla.

Después de haber alquilado la autocaravana que se amolde al viaje, la persona que conduce debe tener en cuenta que, aunque parezca obvio, estos vehículos son más grandes que un coche promedio. Por esta razón, al estacionarse representan un mayor riesgo de daños y, además, están sujetos a normativas que rigen su uso. Específicamente en Murcia, el Ayuntamiento ha estimado un porcentaje de hasta 500 euros por faltas como: estacionar en zonas no permitidas, acampar en espacios no destinados a ello y derramar vertidos y líquidos en las vías públicas. Cabe destacar que no se está acampado siempre y que no se debe invadir la vía pública con mesas, sillas y/u otros objetos.

Es importante mencionar que, si bien las autocaravanas están pensadas para dar comodidad a lo largo del viaje, estas no son una casa, por lo cual se recomienda reducir la cantidad de equipaje en su mayoría, para gozar del viaje compartido.

Precios de las autocaravanas de Motorhome Center Una de las dudas frecuentes es el precio de las caravanas y este dependerá del tipo de vehículo que se necesite. Claramente, una autocaravana para dos o tres personas es más económica que una para seis viajeros.

Por esta razón, la empresa Motorhome Center, además de contar con varios tipos de vehículos para escoger, también los tienen totalmente nuevos y usados con un total de máximo dos años de explotación. Cabe mencionar que todas las autocaravanas de alquiler están revisadas en detalle para evitar imprevistos que puedan interrumpir el tiempo de viaje. Alquilar a profesionales es garantía de éxito.