OK Mobility pulveriza sus resultados prepandemia y cierra 2021 con un EBITDA superior a los 62 MM de euros

martes, 15 de febrero de 2022, 12:32 h (CET) La empresa de movilidad alcanza un nuevo récord de ingresos con 400 millones de euros de facturación OK Mobility cierra el ejercicio 2021 con un EBITDA superior a los 62 MM de € y un resultado de explotación (EBIT) de 50 MM, alcanzando un año más, los mejores resultados económicos de la historia de la compañía. Cifras que consolidan el liderazgo de la empresa de movilidad global como la de mayor crecimiento y rentabilidad del sector en Europa. Muestra de ello son los 400 MM de € de facturación obtenidos.

Estos resultados confirman el crecimiento sostenible que lleva protagonizando la compañía en sus más de 15 años de trayectoria, cuyos resultados económicos anuales siempre han mantenido una senda positiva y ascendente. En este sentido, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha recalcado como “la escalabilidad de OK y de sus dos líneas de negocio anticíclicas entre ellas hace que el crecimiento de nuestro grupo sea ininterrumpido tanto en facturación como en rentabilidad desde nuestra creación”.

Los países en los que OK Mobility está presente, España, Portugal, Italia, Francia, Alemania y Grecia, han contribuido positivamente a alcanzar estos resultados. “Una magnífica señal que corrobora la escalabilidad de nuestro modelo de negocio fuera de España y lo que nos anima a seguir desarrollando con mucho optimismo nuestro plan de expansión internacional”, destaca Ktiri.

Las cifras revelan que uno de cada siete vehículos que se alquilan en OK Mobility se realizan en las Stores de fuera de España. En cuanto a la comercialización de vehículos, que OK lleva a cabo en más de 15 países, el 75% de la flota se vende en mercados internacionales.

La compañía cierra el año con un ratio de deuda financiera sobre EBITDA inferior a 2, mejorando notablemente la media sectorial. Se trata de “un ratio excelente, teniendo en cuenta que en OK hemos decidido frenar voluntariamente la venta de flota en el último trimestre del año con la finalidad de afrontar la temporada turística de 2022 desde una posición privilegiada dentro del actual contexto de crisis de microchips, que ha convertido los coches en oro”, asegura Ktiri. Su solidez financiera se demuestra también por el hecho de que su endeudamiento supone únicamente un 60% del valor neto contable de los vehículos. Una deuda asociada a los vehículos y no a una deuda corporativa.

La eficiencia óptima demostrada se refleja también por haber alcanzado un margen operativo de 100 MM de € (25% sobre el total de ingresos) obtenido por el disruptivo e integrado modelo de negocio, la flexibilización de los costes, la digitalización de los procesos y la optimización de los revenues gracias a su Smart Pricing Managment.

Para 2022, Ktiri confía en “seguir mejorando nuestros resultados y gracias a nuestro Plan #OKontheRoad, hoja de ruta para los próximos años y basado en cuatro ejes: Integración Vertical, Expansión Geográfica, Digitalización y Sostenibilidad”. En este sentido, OK prevé la apertura de una veintena de nuevas OK Stores; la incorporación de nuevos vehículos a su oferta de movilidad; y el lanzamiento de innovadores productos tecnológicos de movilidad. Siempre bajo la premisa de la sostenibilidad.

