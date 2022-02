Coinstar aumenta su expansión en España tanto en el retail como en el formato "cash and carry" Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 12:35 h (CET) En el último trimestre se consolidan nuevas instalaciones en retailers de alimentación como Eroski, Caprabo y diversos clientes del segmento mayorista Coinstar sigue creciendo en España. Este último trimestre ha instalado en Caprabo 25 quioscos en los establecimientos de mayor actividad de Cataluña y contará con presencia en las instalaciones de Caprabo ubicadas en Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida. También ha instalado nuevos quioscos en los hipermercados más representativos del norte de España pertenecientes a Eroski.

Se amplía la presencia de los quioscos Coinstar en el formato ‘’cash and carry’’ en la zona de levante, de la mano de los grupos Musgrave con su formato Dialsur y Mycash del grupo Masymás, Grupo Barea y otros clientes independientes. Los mayoristas se benefician de la fórmula de la compañía con unos volúmenes mayores a la media.

Coinstar ofrece un singular modelo de negocio basado en la recuperación del dinero inmovilizado que no está en circulación por la acumulación de calderilla de los consumidores, su transformación en efectivo y posterior canalización hacia el sector de la distribución. Está presente en más de 430 quioscos instalados en superficies comerciales del sector de la alimentación en todo el territorio nacional.

En este sentido, la solución propuesta por la multinacional canaliza la reactivación de una economía estancada de 1.800 millones de euros anuales. Gracias a la instalación de quioscos Coinstar en supermercados e hipermercados es posible recuperar esa calderilla y realizar una compra extra, lo que supone una facturación adicional para el sector retail de alimentación gracias a la canalización de la calderilla que, de otro modo, quedaría inerte en el bolsillo del consumidor.

Un proceso de crecimiento en expansión constante

Coinstar está en una fase de expansión tanto a nivel nacional como internacional. Después de dos años con un crecimiento superior al 50% en España, Coinstar se consolida como el aliado del retail de alimentación de cara a 2022.

En este periodo, Coinstar ha experimentado un crecimiento superior respecto al periodo anterior al COVID-19, hecho que ha contribuido a la mejora del tráfico de clientes y aumento de facturación de sus partners.

Sobre Coinstar

Coinstar es una multinacional americana que proporciona una solución de digitalización de la calderilla y gestión del efectivo cómoda y segura en la que confían clientes de todo el mundo.

Su innovadora tecnología cuenta con más de 200 patentes, 24.000 quioscos en todo el mundo, 600 contratos con cadenas de alimentación, 70 millones de usuarios y 3.000 millones de dólares en monedas canjeados al año.

