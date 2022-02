Maskowe ofrece los mejores consejos para diseñar una dieta saludable para los animales de compañía Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 12:07 h (CET) Los propietarios de perros y gatos procuran los mejores cuidados para estos pequeños amigos, entre los cuales destaca la alimentación como uno de sus pilares fundamentales, por lo que conviene conocer ciertas recomendaciones para un mantenimiento óptimo de los mismos, sugiere Maskowe La dieta debe ser siempre sana y equilibrada, a través de los mejores productos para mascotas de primera calidad y que incluyan todos los nutrientes necesarios para su día a día.

Así, los alimentos tienen que adaptarse siempre a distintos criterios, como son la etapa de la vida en la que se encuentren, el estado de salud, su nivel de actividad o el tamaño de la mascota.

Necesidades nutricionales de un animal adulto

El perro o el gato adulto necesita ingerir alimento con una cantidad de nutrientes esenciales concreta.

Además de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, es fundamental aprovechar grandes proporciones de fósforo, calcio y vitaminas A, B, C, D, E y K.

La importancia del pienso

Uno de los tipos de comida que se debe suministrar al animal es el pienso. En la búsqueda de esta variedad, surgen dudas sobre la composición nutricional óptima. Para conocer esta información, conviene atender a su etiqueta, donde se especifica, además de las proporciones de cada componente, la cantidad mínima de proteínas, grasas y fibra que contiene.

El pienso es un formato con garantías que son muy equilibrados y saludables para el animal a largo plazo, ya que, en su mayoría, está compuesto de elementos naturales.

Además del pienso, conviene complementar esta presentación con comida húmeda, en forma de preparados comerciales de este tipo, como patés o carne en salsa, que suelen presentarse en latas para una óptima conservación.

En cuanto a la frecuencia para darle de comer a los animales, no se requieren unos horarios como los del ser humano, que consta de desayuno, almuerzo y cena; con sólo un suministro moderado de alimentación al día, el animal se puede mantener en perfectas condiciones. Eso sí, en función de su tamaño, la dosis recomendada puede variar, siendo más cuantiosa en el caso de los animales grandes y un poco más moderada en los más pequeños.

Por último, también conviene resaltar que es importante proporcionar al animal snacks y huesos para su disfrute a modo de premio, aunque, en este caso, de una forma más esporádica.

