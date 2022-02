Santiago Ribeiro participa en la Exposición Internacional de Arte del Siglo XXI en China Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 11:15 h (CET) Artistas contemporáneos de más de 20 países de todo el mundo participan en la Exposición Internacional de Arte del Siglo XXI en China, entre ellos Santiago Ribeiro. Esta exposición se celebrará en las ciudades Beijing, Shanghái, Hangzhou, Nanjing, Szhenzhen, Guangzhou, Cheng Du, Chongqing, Changsha, Wuhan, Qing a X Ian Art PROYECTO SUN RAINBOW, FONDO BENÉFICO PARA LA EDUCACIÓN

Con los fructíferos logros de la reforma y apertura de China, este país ha entrado en una sociedad próspera de manera completa. Gracias a ello, si bien consigue logros notables en el campo económico, el campo de la cultura y el arte también necesitan un mayor desarrollo. “Nos enfocamos en la operación y gestión de obras de arte internacionales de alta calidad, cooperamos con destacados artistas contemporáneos de todo el mundo y promovemos la popularización de las humanidades y el arte en la sociedad china y los intercambios culturales internacionales. Realizaremos exposiciones de arte internacional en diferentes ciudades constantemente a lo largo del país”, afirma Jin Yaotong, director de la ONG "INTERNATIONAL ART EXHIBITION SUN RAINBOW EDUCATION CHARITY FUND".

Parte de los ingresos del fondo se donará a niños en áreas desatendidas para su educación.

El artista surrealista portugués Santiago Ribeiro es el mentor y promotor de la exposición surrealista más grande del mundo en el siglo XXI, International Surrealism Now. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo, tanto en las grandes ciudades Europeas como Berlín, Moscú, París, Londres, Viena, Pekín, Florencia, Madrid, Granada, Barcelona, Belgrado, Montenegro, Rumanía, Varsovia, Saint Nantes, Jihlava (Checa República), Minsk (Bielorusia) y Caltagirone en Sicilia además de en varias ciudades de su país natal, Portugal.

También ha expuesto en ciudades de EE. UU. como Nueva York, donde Times Square ha informado sobre sus exhibiciones en varias ocasiones y otras ciudades como Dallas, Los Ángeles, Mississippi, Indiana o Denver. Además, ha exhibido en otros países del continente americano como Brasil. Y también ha expuesto en países asiáticos como Japón, Taiwán o India (Nueva Delhi).

Sus obras han sido recopiladas por coleccionistas en muchos países.

Las pinturas expuestas por Ribeiro en China son:

Swifts the birds l 2017, óleo sobre lienzo 75 x 50 cm

Pandemic l 2021, óleo sobre lienzo 80 x 50 cm Para más información:

http://www.srecf.com/

https://flbook.com.cn/t/n2ZPA2mXza

https://www.bilibili.com/video/BV1Yb4y1y7oT/

