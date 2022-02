Hello Monday, la agencia de influencers fundada por dos jóvenes que ha logrado una facturación millonaria Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 11:03 h (CET) Willy Vázquez y Juan Terry son los dos fundadores de Hello Monday que han logrado, gracias a un perfil en redes sociales, convertir un trabajo de clase en una agencia de influencers y microinfluencers capaz de facturar una cifra millonaria. Una de sus principales actividades es crear una relación entre marcas e influencers La pandemia ha cambiado muchos aspectos del día a día de las personas, pero quienes han notado de forma notoria un cambio en sus vidas son Willy Vázquez y Juan Terry. En el marco de un trabajo de clase, estos dos jóvenes de Sevilla crearon un perfil en redes sociales que se viralizó rápidamente convirtiéndose, de este modo, en uno de los perfiles más populares en España. Posteriormente, supieron convertirlo en negocio y pasar a ejercer como creadores profesionales de contenidos y agencia de azafatas, fiestas y eventos.

No obstante, como consecuencia de la pandemia, las posibilidades de éxito de su agencia de azafatas, fiestas y agencias se redujeron drásticamente fruto de las restricciones. Ante esta dificultad, lograron reconvertirse en el mundo digital y, tras ver el éxito que estaban teniendo las influencers, decidieron apostar por ellas aprovechando que muchas de ellas habían sido azafatas que habían trabajado con ellos. De este modo, en muchos casos, tanto Hello Monday como muchos influencers han crecido conjuntamente.

Sobre las claves de su éxito afirman que “aplicamos todos los conocimientos y estrategias que nos han funcionado y, por supuesto, tenemos que reinventarnos cada día. Somos muy meticulosos y estudiamos mucho cada marca para poder elegir a los mejores influencers”. La popularidad que han logrado los ha llevado a trabajar con más de 200 influencers en 2021 entre los que se encuentran, por ejemplo, Borja Iglesias, Paquito Navarro, Josep Pedrerol, Violeta Mangrinyan o el concursante de Pasapalabra Pablo Díaz. Continuando con el éxito, añaden que uno de sus méritos para lograrlo es “anticiparse al momento mediático y prever cuando algo se va a convertir en tendencia”.

“Antes de la pandemia el 70% de nuestros clientes eran presenciales y el 30% virtuales. Actualmente el 10% son presenciales y el 90% virtuales”. Esta coyuntura derivada de la pandemia ha provocado que el crecimiento de Hello Monday sea cada vez mayor y que hayan expandido su negocio a Portugal, siendo Magui Corceiro su principal influencer en el país luso.

