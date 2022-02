Euphoria retrata los rituales beauty con productos que se podrán encontrar en marcas como Boutijour Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 09:08 h (CET) La segunda temporada de la ficción retrata cuáles son los cuidados de belleza fetiche de la generación que más invierte en skincare de la historia, la Generación Z [Spoiler] 4.00AM. Suena el despertador de Cassie para comenzar el su pormenorizado ritual de belleza para estar perfecta a su llegada al instituto. Una rutina tan completa como exagerada que, más allá de ser una caricatura del empeño adolescente por alcanzar la imagen idealizada de uno mismo, retrata a la perfección la importancia que el autocuidado representa para una generación que se desmarca de sus predecesoras, priorizando el cuidado de la piel por encima de otros intereses.

Si ya Euphoria revolucionó los maletines de maquillaje y acaparó titulares como el paradigma de la tendencia tras su estreno, en su segunda temporada sigue siendo un espejo fiel de los usos y costumbres de la juventud actual. Y es que según diversos estudios como el publicado por Klarna, la Generación Z es la que más consume productos de skincare y sobre todo la que comienza a cuidarse la piel desde más corta edad, incluyendo los más avanzados y efectivos gadgets de belleza.

Si Jean Luc Godard expresaba en 'Historia(s) del cine' que el séptimo arte era una ramificación de la industria cosmética, Euphoria podría ser uno de los ejemplos más elocuentes de tal afirmación. Y el tercer capítulo de su segunda temporada, un retrato fiel de los rituales de belleza que ya forman parte de sus rutinas beauty. Aquí se muestran cuáles son y por qué les han conquistado.



Dry Brushing: cuandoel pasado vuelve a ser tendencia

El cepillado corporal es una técnica milenaria que ya recomendaban las abuelas y cuya efectividad ha hecho que sean varias las firmas que se lancen al diseño de cepillos corporales. ¿La clave? Que sean capaces de exfoliar de forma mecánica la piel, sin lastimarla, y mejorar su condición al promover la microcirculación como Revive Body Bursh de Aromatheraoy Associates, una buena opción para comenzar el día antes de ir a la ducha. "Una técnica fácil y rápida para exfoliar el cuerpo, comenzando por los pies realizando movimientos circulares ascendentes para activar el metabolismo. Este procedimiento es fantástico para la circulación y ayuda a suavizar la celulitis en el propio tejido directamente, incrementando la función de las células que genera una mejora global de los tejidos", explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Revive Body Brush de Aromatherapy Associates

Precio: 35€. Disponible en purenichelab.com



Parches de hidrogel para despertar la mirada

Los parches de luminosidad son una de las últimas innovaciones para lucir una mirada despierta. Los Lotus Melight Eye Patch de la firma coreana Boutijour tratan el contorno de los ojos con un formato mascarilla de hidrogel que entregan a la piel sus principios infusionados, a la vez que descongestiona con su efecto frío. "Entre sus ingredientes destaca el alfa-Melight, un ingrediente activo natural que se extrae de la corteza de un árbol originario de Brasil. Actúa en los receptores de los melanocitos reduciendo la irritación y la síntesis de pigmento. Por ello, es efectivo disminuyendo las manchas e iluminando la piel", argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Se aplica y se deja sobre el contorno de los ojos de 20 a 30 minutos y se aprecia al terminar un efecto wow de luminosidad inmediata.

Lotus Melight Eye Patch

Precio: 69€. Disponible en mumona.com



Un velo facial para devolver la hidratación

Las mascarillas de velo son las más aclamadas de la actualidad por sus resultados potentes e inmediatos, y si además están tejidas en bio-celulosa con fibras naturales como Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8, lograrán ser mucho más resistentes y efectivas. "Esta mascarilla aporta los máximos beneficios humectantes a la piel por ser capaz contener hasta 200 veces su propio peso en agua, proporciona una hidratación prolongada y ayuda a calmar la piel seca e irritada aprovechando el poder de nutrición y desintoxicación de los minerales naturales como el zinc", apunta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8. La mascarilla se enfría instantáneamente después de la aplicación, envolviendo la piel en una hidratación continua mientras que la calma y refresca al mismo tiempo gracias al ácido hialurónico y el extracto de algas rockweed, un must de uso semanal.

Ultimate Recovery Bio-Cellulose Mask de Medik8

Precio: 72€. Disponible en medik8.es

Gua Sha, la rutina milenaria que redefine el óvalo facial

Una piedra gua sha con un twist para ofrecer efecto lifting y relajación facial, craneal y corporal. Boti Gua Sha de Boutijour es la herramienta perfecta para apoyar técnicas de yoga facial, optimizar los beneficios de diferentes mascarillas, y hasta ofrecer relajación craneal, gracias a una estructura diseñada para cráneo y rostro patentada por la marca. "Esta beauty tool está diseñada para esculpir el rostro mediante diferentes técnicas de masaje relajante, ayudando a redefinir el óvalo facial, rejuveneciendo mejillas, barbilla, frente y toda la zona peribucal. Un gadget diseñado para ofrecer drenaje linfático y liberación de toxinas", concluye Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Bouti Gua Sha de Boutijour

Precio: 55€. Disponible en purenichelab.com

Cuarzo rosa para estimular la micro-circulación y relajar

El rodillo de cuarzo es una herramienta de masaje facial que no puede faltar en una rutina de belleza. Se ha convertido en una de las herramientas más virales en redes sociales. Su acción es doble, trabaja para incrementar la micro-circulación y estimular el drenaje linfático, ayudando a reducir las retenciones y mejorando la elasticidad de la piel. "Los roller de cuarzo ayudan a descongestionar el rostro por su frescura, mejoran la circulación y trabajan el músculo, para que esté más definido. Se trabaja siempre en sentido ascendente, y de centro del rostro hacia fuera", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Rose Quartz Facial Roller Roller de Omorovicza

Precio: 55€. Disponible en purenichelab.com

