El mantenimiento, un juego de niños cuando se dispone de un buen cobertor, según Piscinas Lara

martes, 15 de febrero de 2022

martes, 15 de febrero de 2022, 08:15 h (CET) En el invierno es el momento cuando más vulnerable se encuentran las piscinas. La mayoría de los propietarios desconocen el mantenimiento adecuado de la piscina. Utilizar un cobertor es la mejor forma de evitar algunos factores que pueden deteriorar la piscina Hace frío y lo único que apetece a las personas es acurrucarse cerca de una estufa o chimenea, soñando con la llegada de temperaturas más cálidas, soñado con la ansiada llegada del verano. Por ese motivo, lo más normal es que lo último que piensen las personas es en su piscina o el mantenimiento de la misma. Piscinas Lara, una empresa con una gran cantidad de años de experiencia suministrando productos, herramientas, utensilios, consumibles y maquinaria para la limpieza y desinfección de las piscinas, explica de qué manera deberían los propietarios mantener sus piscinas durante la época del invierno y con qué utensilios. Piscinas Lara explica, además, si es recomendable y en qué casos se debe vaciar o dejar llena la piscina.

“Cubrir la piscina con un cobertor durante la época del invierno es altamente recomendable. Si la piscina se deja llena, con la ayuda del cobertor conseguiremos evitar que las algas aparezcan, ya que nuestros cobertores suelen estar fabricados de un material grueso y sin transparencias, lo cual ayudará a que el sol no promueva su crecimiento”, explica Piscinas Lara. Por lo tanto, cuando la piscina se queda expuesta a los rayos del sol, las algas comienzan a crecer, ya que se encuentran en el medio perfecto para hacerlo. Con el cobertor de la piscina también se podrá evitar que la suciedad del ambiente, es decir, polvo, hojas o insectos, caigan a la piscina.

Otra gran ventaja de los cobertores para la piscina es que convertirán la piscina en un lugar mucho más cómodo, ya que, al estar cubierta se podrá evitar que niños y animales puedan caer a la piscina. Por lo tanto, el cobertor de la piscina es un complemento altamente necesario para proteger tanto la piscina como a tu familia y seres queridos. Por otra parte, Piscinas Lara advierte del error que cometen los propietarios al vaciar la piscina durante la época del verano.

“Aquellas piscinas que viven en un medio más frío, donde hay predisposición a heladas, lo más recomendable es vaciar la piscina para evitar que las paredes se estropeen por el hielo. Pero en el caso de las piscinas que viven en una zona donde el clima no baja de los 0ºC es un grave error vaciarlas, ya que, el agua ejerce una fuerza muy necesaria sobre las paredes de la piscina, que en muchas ocasiones pueden fracturarse y alterarse debido a los movimientos naturales de la tierra” recomienda Piscinas Lara.

