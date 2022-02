El 79% de los puestos de trabajo en Big Data quedarán sin cubrir este año Comunicae

martes, 15 de febrero de 2022, 08:04 h (CET) Las principales compañías aprovecharán el Big Data Talent 2022 del 1 y 2 de marzo para dar a conocer sus ofertas laborales y proyectos en este ámbito Llega la sexta edición del evento Big Data Talent 2022, organizado por el Big Data International Campus de ENIIT Business School, para ofrecer oportunidades en el entorno del Dato.

El Big Data Talent se realizará de manera virtual y ahí los asistentes al evento, previa inscripción, podrán conocer las tendencias y la situación actual del Universo del Dato por parte de ponentes venidos de Minsait by Indra, Telefónica, ING Analytics, Microsoft, Atalayatech. Smartvel, UST, IBM, Freedom & Flow, aggity, Savia de MAPFRE, Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), entre otras.

Además, el Big Data Talent 2022 es el evento ideal para todos aquellos que busquen oportunidades laborales en este sector, ya que las personas pueden dejar su Curriculum Vitáe al inscribirse en este evento e Iberdrola, Indra, Idom (Consulting Engineering Architecture), SAS, BETWEEN Technology, Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), Línea Directa Aseguradora, Ernst & Young - EY, Capgemini, VASS " Soluciones Digitales, Paradigma Digital, NEXT DIGITAL HUB, todas ellas empresas patrocinadoras del evento #BDT22, lo recibirán para sus distintos procesos de selección.

El VI Big Data Talent 2022 tendrá lugar los días 1 y 2 de marzo de 2022 de manera online, comenzando a las 10:00 de la mañana y finalizando a las 14:00 respectivamente.

Por otra parte, el día 2 de marzo ponentes venidos de Minsait by Indra, Idom, Iberdrola, SAS, Ernst & Young, Capgemini, Vass y Paradigma Digital expondrán casos de éxito de sus compañias entre las 12:00 de la mañana y 17:00 de la tarde (hora española).

La inscripción a la 6ª edición del Big Data Talent 2022 es totalmente gratuita y puede realizarse a través de la página web del evento https://eniit.es/big-data-talent/

