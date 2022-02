Cubrir las canas sin dolores de cabeza con la loción GR-7 Emprendedores de Hoy

Con el paso de los años, los seres humanos suelen experimentar varios cambios en su apariencia física como resultado de hacerse mayores.

Las canas son uno de los cambios más notorios, pues suelen exponer o incrementar de forma contundente la edad de una persona. Su aparición posibilita momentos de inseguridad que pueden llegar a afectar a algunas personas emocionalmente. Dispuesta a erradicar con estos complejos, la compañía de productos para cuidado capilar GR-7 ha creado un producto con respaldo científico para cubrir canas y que estas no sean un comedero de cabeza en el día a día de las personas.

El surgimiento de las canas Las canas deben su existencia a la ausencia de melanina en los componentes naturales del cabello. Estas se presentan por innumerables causas, pero las más frecuentes están relacionadas con factores genéticos. No obstante, esto no quiere decir que las condiciones ambientales y la mala alimentación también puedan fomentar y acelerar la despigmentación natural del cabello, incluso en edades tempranas.

Muchas personas utilizan tintes cargados de componentes químicos tóxicos como el amoniaco, con el objetivo de cubrir sus canas, ignorando que pueden afectar considerablemente su salud capilar a largo plazo, ya que estas sustancias debilitan el cabello y resecan el cuero cabelludo, propiciando la aparición de enfermedades como la alopecia. Lo más paradójico, es que todo este esfuerzo no hace sino disfrazar la aparición de las canas, sin solucionar el problema de raíz, eso sí añadiendo padecimientos capilares con consecuencias importantes.

Una loción natural para combatir las canas Son pocos los productos y fórmulas naturales que no afecten la salud capilar y que tengan el respaldo de la comunidad científica. Este no es el caso de la loción para canas GR-7 Professional, un producto basado en la mezcla de diversas hierbas de campo. Sus componentes están diseñados para penetrar en el cuero cabelludo y así nutrir las células, con el fin de estimular la producción de la melanina necesaria para que los cabellos blancos y plateados recuperen su color natural. La loción dura aproximadamente un mes en revertir la aparición de las canas y su eficacia ha sido respaldada por la Unidad Internacional de Laboratorios Eurofins Scientific, así como por médicos expertos en tricología.

La loción GR-7 Professional no causa alergias ni efectos secundarios gracias a que todos sus componentes son de origen natural. A diferencia de los tintes para cubrir las canas, la loción GR-7 Professional brinda una solución efectiva para combatir la despigmentación capilar, sin afectar la salud de las personas, mientras contribuye a que aprecien su apariencia.



