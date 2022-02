Levatrig, el aliado de las melenas Emprendedores de Hoy

martes, 15 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En el cuidado del cabello influyen una serie de factores como el equilibrio hormonal, el estado de salud y la edad, entre otros. La alimentación también juega un papel importante en el aspecto del cabello, ya que en los alimentos hay nutrientes esenciales para mantenerlo sano y evitar que se caiga. Herbertom Internacional cuenta con un complemento alimenticio que incluye vitaminas C, E, A y algunos oligoelementos que previenen la caída del cabello y hace que este crezca sano y con brillo. Por eso, Levatrig es considerado el aliado de las melenas.

Cuándo empieza a ser un factor preocupante la caída del cabello La caída del pelo es un fenómeno natural, ya que forma parte de su ciclo de vida. Sin embargo, hay aspectos que pueden acelerar todavía más el proceso y agravarlo. Los expertos lo consideran un problema cuando se supera la caída de 100 cabellos diarios. Algunas de las causas de esta pérdida pueden ser factores genéticos, el estrés, el uso de champús agresivos para el cuero cabelludo y los malos hábitos, como el tabaco. Sin embargo, uno de los principales es el déficit proteico o vitamínico. Para esta última causa, los complementos vitamínicos son un remedio muy efectivo.

Levatrig de Herbetom Internacional frena la caída del cabello Existen ciertas vitaminas, oligoelementos y minerales presentes en los alimentos que ayudan a mantener el cabello fuerte, brillante y suave. Por este motivo, las carencias de dichas sustancias producen un importante debilitamiento del cabello y su caída. En ocasiones es complicado mantener una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes necesarios.

En ese contexto, el laboratorio Herbetom Internacional ofrece un producto llamado Levatrig, el complemento alimenticio que contiene las vitaminas, minerales y oligoelementos más importantes para la salud de la melena, de las uñas y de la piel. Este producto incluye en su composición levadura viva de cerveza y germen del trigo, sustancias que ayudan al fortalecimiento de los folículos y del cuero cabelludo. El suplemento también es rico en vitaminas A, C y E, con función antioxidante. Además de esto, Levatrig contiene zinc, manganeso y cobre, oligoelementos que también contribuyen en el cuidado del pelo.

Una de las principales ventajas de esta composición es que es apta para prácticamente todo el mundo. Es adecuada tanto para hombres como para mujeres. Su consumo es muy sencillo: basta con tomar dos cápsulas al día. Además, su coste es totalmente accesible.

Gracias a Herbetom Internacional, las personas pueden acceder a una solución efectiva y saludable que permite lucir una melena bella y sana y frenar la caída del cabello antes de que se convierta en un problema mayor.



