Sayas y Adanero, dos valientes

Palabras de Juan Ramón Rallo a las que me suscribo: ”¿Han hecho mal los dos diputados de UPN desobedeciendo las órdenes de su partido y votando en contra de la reforma laboral? Así parece opinarlo, no solo la dirección de la Unión del Pueblo Navarro, sino también la dirección del PSOE con la que UPN había llegado a un acuerdo para que sus dos diputados votaran a favor de la reforma laboral. Pero, ¿realmente los representantes de los ciudadanos deben someterse a estos trapicheos institucionales entre las altas direcciones de los partidos políticos? No.

Los representantes supuestos de los ciudadanos no son los dirigentes de los partidos, a quienes nadie les ha votado más allá de sus afiliados. Los representantes de los ciudadanos son los diputados que se sientan en el Congreso. Pues bien, si los representantes son los diputados, con quien debería negociar otros diputados, es con esos diputados. El escaño no pertenece a los partidos políticos, pertenece a los diputados. Por eso, un diputado puede abandonar un partido político y el escaño no regresa a ese partido, sino que se va con ese diputado.

Basándonos en la metedura de pata de Adriana Lastra, de lo único que tenemos constancia es que el PESOE había comprado el voto a la alta dirección de UPN esperando que ésta pudiese imponer a Sergio Sayas y Carlos García Adanero, su criterio conformado por los intereses orgánicos de su partido, no por los intereses de los ciudadanos que votaron a esos dos diputados”. Luego, los traidores fueron el PESOE y UPN. Y los que actuaron valientemente sabiendo que se enfrentarían a su partido, son Sayas y Adanero. ¡Enhorabuena!