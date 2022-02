​La UE debe tener voz propia Pedro García, Gerona Lectores

martes, 15 de febrero de 2022, 08:34 h (CET) Ante el grave problema planteado con el caso Ucrania, pienso que a nivel occidental se ha de reconocer que en una cosa tiene razón Joe Biden: 100.000 soldados rusos en la frontera de Ucrania no van a permanecer mucho tiempo inactivos; hay que advertir a Putin de que cualquier agresión tendrá consecuencias.

Pero también estoy de acuerdo en que tampoco le faltan argumentos a Macron, presidente de turno del Consejo: la Unión Europea (UE) debe tener voz propia, e incluso aprovechar esta situación para alcanzar un pacto de seguridad global con Rusia, una potencia en decadencia, pero aún con gran músculo militar, sobre todo si Occidente no está dispuesto a hacerle frente.

