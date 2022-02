Psicología en Santander, ¿para qué se necesita?

La psicóloga de Santander Miriam Rubio, directora de Miriam Rubio Psicología Integral, expone la importancia de la psicología.

Lo que se quería saber Tal y como afirma Miriam Rubio, muchas veces se relaciona el consultorio de la psicóloga con la presencia de problemas o desequilibrios. Pero en la gran mayoría de los casos no necesariamente se trata de esto, del mismo modo en que no necesariamente se lleva el coche al taller solamente cuando no funciona. En las últimas investigaciones se ha podido apreciar cómo concurrir a algunas sesiones de psicología aumenta la eficiencia del desempeño diario, tanto en el trabajo como en la vida personal (Gálvez-Lara et al., 2019). Como sucede con el organismo, que acumula toxinas, la mente suele también acumular desechos que entorpecen el desempeño. Y todo esto se traduce en pensamientos rumiatorios, bloqueos que interfieren en los objetivos de cada uno, etcétera. Por ejemplo, explica la psicóloga, “si guardamos algunos temores, como tierra bajo la alfombra, aunque no nos demos cuenta de ellos, estarán permanentemente conspirando contra el éxito de todo lo que nos vamos proponiendo. Pequeños rencores, miedos, eventos inconscientemente sobredimensionados cuando no tienen importancia, son todos detalles bloqueantes”.

Después añade: “cuando llevamos el coche al taller para una puesta a punto de todo su sistema, lo que hacemos es invertir un poco de tiempo y dinero para que luego el consumo de combustible sea menor, el desgaste también, el confort durante el andar mejore, etc. Por ejemplo, un empresario al que llamaremos Manuel por privacidad de datos, suele decir: ‘cada tanto, algunas sesiones de psicología, son el tiempo y el dinero mejor invertido, lo recupero rápidamente en los negocios y en evitar pérdida de energía en cosas sin importancia. Si sumamos todos esos minutos que nuestra mente se queda rumiando pensamientos sin importancia o dudando, al final del año nos encontraremos que hemos perdido días enteros de trabajo y de disfrute personal. También solemos perder muchas oportunidades, tanto en los negocios como en la vida de ocio, por miedos inconscientes que ocultan esas señales positivas a nuestra vista, y las dejamos pasar'”.

La opinión de la profesional Miriam Rubio, psicóloga en Santander Hay en el cerebro una región que opera el llamado sistema de activación reticular ascendente (SARA) o bien conocido como filtro reticular, el cual se encarga de hacer conscientes estímulos que generalmente pasan desapercibidos. Según afirma la experta, “permanentemente estamos recibiendo señales de todo tipo y nuestra conciencia se saturaría si tuviéramos que prestar atención a todas. Entonces existe un filtro que nos expone lo más importante ante nuestros ojos y deja pasar lo que no nos interesa. Por ejemplo, habrás notado que cuando estás por comprarte un coche de determinada marca empiezan a pasar delante tuyo infinidad de coches de esa misma marca y modelo, cuando antes parecía que no había tantos. La cantidad es la misma antes y ahora, lo que sucede es que ahora tu sistema de activación reticular sabe que debe activar tu atención a ese estímulo cada vez que se presente y no dejarlo pasar. Entonces, cuando tenemos algún bloqueo o algún temor sobre determinado objetivo que queremos alcanzar, el subconsciente puede jugarnos en contra ocultándonos esas señales que habrían sido positivas para llegar a ese objetivo que nos habíamos propuesto. Es como el caso de la persona que, queriendo alcanzar las uvas, pasa por alto sin percibir una escalera que tiene a dos metros suyo, y todo porque su subconsciente guarda un cierto temor a las escaleras que superaría sin problemas si supiera que existe. Entonces, al no darse cuenta de esa herramienta a su lado, salta varias veces sin lograr las uvas y se aleja diciendo ‘imposible alcanzarlas, están muy altas’. Es a esto a lo que se refiere esa cita del empresario que comentaba. Pequeños bloqueos inconscientes hacen que dejemos pasar oportunidades, que cuando las sumamos, muchas veces representan la diferencia entre el éxito y el fracaso de todo lo que queríamos lograr. Las personas exitosas se diferencian de las que no lo son por percibir las oportunidades de modo consciente y aprovecharlas. ¿Significa esto que estamos desequilibrados mentalmente?, por supuesto que no. Simplemente hemos ido acumulando, por así decirlo, “tejido graso” en nuestra mente, estructuras inservibles que en unas sesiones de psicología online o presencial nos podemos quitar de encima”.

Lo que brinda Miriam Rubio como psicóloga en Santander La psicología se suele asociar muchas veces con el psicoanálisis, largas sesiones hablando de la infancia y llorando a mares, sufriendo y recordando cosas desagradables, pero la realidad es muy distinta. La psicología en Santander cuenta hoy con herramientas muy modernas que se combinan con terapias orientales tradicionales para dar un resultado agradable, un espacio cómodo donde desconectar del estrés y reconectar con los objetivos de cada uno para mejorar la calidad de vida. Siempre comprendiendo desde la integración cuerpo y mente.

“Desde la especialidad de la Psicoterapia, el objetivo principal es acompañarte, apoyarte y darte las herramientas necesarias para que logres una vida con sentido para ti. Dando un apoyo continuado tanto desde sesiones presenciales como a través de sesiones online. Desde la especialidad de la rehabilitación postural, el enfoque parte desde el método pilates junto con nuevas dinámicas y progresiones para encontrar la funcionalidad de tu movimiento, adaptado a tus necesidades. Creando un programa específico y personalizado, siempre anteponiendo el control postural para la prevención de dolores o lesiones. Un proceso en el que te encontrarás acompañado en todo momento, desde sesiones presenciales en el centro, online o a domicilio. Y para los casos más delicados, donde se padece de dolor constante, rigidez o falta de movilidad que repercute en tus tareas diarias se crea la especialidad de ‘Mindfulness Movement’, o también conocido como ‘Movilización Consciente’. Estas sesiones se forman de movimientos cortos, cómodos y seguros, facilitando así la conciencia y recuperando el bienestar contigo mismo y tu entorno, escuchando al cuerpo de manera amable, desde sesiones presenciales en el centro, online o a domicilio”.