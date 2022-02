Los beneficios del branded content como estrategia de marketing Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 15:55 h (CET)

Durante los últimos años, muchas empresas han optado por invertir en estrategias de marketing efectivas que permitan alcanzar un posicionamiento efectivo en el mercado. Esto se debe principalmente a que, para que una compañía alcance el éxito, es indispensable apostar por la creación de conexiones afectivas entre marcas y clientes. Los productos o servicios llamativos, por otro lado, han pasado a un segundo plano.

Tomando esto en cuenta, una de las formas más efectivas de situarse dentro del top of mind de los consumidores es apoyándose en una plataforma de publicidad nativa, utilizándolas para impulsar las estrategias de marketing de contenido. En este contexto, La Caja Company, con amplia experiencia en el área, se posiciona como una de las mejores compañías en España a la hora de implementar publicidad nativa para una empresa; siendo capaz de generar presencia de marca, así como de fomentar la creación de relaciones positivas con el público meta. Con el acompañamiento de esta agencia, los clientes podrán lograr los más óptimos resultados gracias a los múltiples beneficios de la publicidad nativa.

Las diferentes ventajas de utilizar estrategias de branded content Anteriormente, para que una compañía fuese exitosa bastaba con tener un producto o servicio único y de calidad. No obstante, en medio de un mercado con muchas propuestas de valor similares, la manera más efectiva de posicionarse por encima de la competencia y atraer más clientes objetivos es a través de la creación de contenido de valor. Además de ser útil, es capaz de contribuir a la generación de una imagen de marca sólida frente a los consumidores.

Esta técnica se conoce como branded content y, en pocas palabras, consiste en crear planes comunicacionales capaces de transmitir al público la esencia de la marca, creando así relaciones basadas en atributos emocionales y aspiracionales.

También conocida como marketing de contenidos, esta estrategia se ha ido haciendo cada vez más popular con el paso de los años, gracias a la gran cantidad de ventajas que ofrece a la empresa o marca en cuestión. Principalmente, destaca la capacidad de generar engagement, dotar de personalidad a la marca e impactar en los consumidores.

Marketing de contenido efectivo de la mano de La Caja Company La Caja Company es una buena alternativa para impulsar el posicionamiento de cualquier marca de forma efectiva y orgánica a través de contenido que aporte valor a la misma.

Esto es posible gracias a un proceso minucioso, en el que La Caja Company realiza un sólido análisis de la marca y target. Posteriormente, la agencia se dedica a idear las estrategias y crear el contenido, para finalmente distribuirlo y luego medir el éxito de las estrategias con base en la analítica obtenida.

Por ello, La Caja Company destaca por ser una de las mejores agencias de branded content en el mercado actual. Con su experiencia y los conocimientos de su equipo de trabajo, cualquier marca podrá alcanzar el éxito de forma efectiva.



