EISSEI presenta un tratamiento adelgazante revolucionario, criolipólisis 3 en 1 autoguiada

Los centros especializados en medicina estética están enfocados en la búsqueda de alternativas innovadoras para tratamientos corporales que puedan ajustarse mejor a las necesidades de la población y a brindar resultados efectivos. Esto se debe a la competitividad que hay en la actualidad en el sector.

Ante este escenario, EISSEI se ha consolidado como una alternativa para la industria sanitaria, específicamente en la medicina estética con el desarrollo de una novedosa aparatología como la criolipólisis SB2M. Esta es una tecnología que combina tres tecnologías para ayudar a las personas a mejorar su figura y a las clínicas médico-estéticas a diferenciarse de la competencia al proporcionar tratamientos adelgazantes revolucionarios.

Criolipólisis 3 en 1: la transformación del mercado actual Desarrollado en el año 2008, la criolipólisis tradicional se ha consolidado como una de las principales alternativas para eliminar la grasa de forma efectiva a través de la aplicación de frío, sin tener que someterse a una intervención quirúrgica. Este procedimiento no invasivo se ha popularizado desde su creación, debido a que además de ser indoloro, es rápido y no representa riesgos para el paciente.

A lo largo del tiempo, ha aparecido en el mercado una amplia variedad de equipos destinados a este tratamiento, pero uno de los más recientes es la criolipólisis SB2M, diseñada por los expertos del Departamento de Desarrollo e Investigación de EISSEI. Este reúne las mejores características de los métodos anteriores.

Sus procedimientos se centran en la congelación por succión con adaptadores totalmente metálicos de hasta 28 cm de longitud y 10 cm de profundidad, uso de placas de criolipólisis con electroestimulación y congelación por succión usando decenas de combinaciones entre manípulos y adaptadores que permiten tratar cualquier zona corporal, incluso la papada. Esta criolipolisis se entrega a medida (con los manípulos a cabezales elegidos) de cada clínica que la adquiere.

Asimismo, este equipo innovador también se caracteriza por la transmisión de ondas de calor, por lo cual puede ser utilizado en tratamientos de fisioterapia y acelerar los procesos de recuperación.

Alternativa rentable para las clínicas médico-estéticas Además de representar una revolución en los tratamientos corporales, la incorporación de la criolipólisis SB2M a esta industria supone numerosos beneficios para las clinicas, ya que además de mejorar su competitividad, conduce a una mayor rentabilidad por su rápida amortización.

Asimismo, las características de este método permiten que se puedan trabajar tratamientos intermedios que ayuden a los usuarios a tener resultados más notables en poco tiempo, como es el caso de la mesoterapia y ondas de choque, entre otros. De esta forma, se brinda la posibilidad a las clínicas médico-estéticas especializadas de ofrecer un procedimiento integral y ajustar los precios de acuerdo a las sesiones aplicadas en cada caso.

Al respecto, los especialistas de EISSEI brindan asistencia en la elaboración de un plan de negocio basado en datos específicos de cada centro como, por ejemplo, la ubicación y estadísticas de uso de la criolipólisis en la zona, entre otros.

En cuanto a las experiencias de usuarios que han probado este tratamiento, las opiniones son positivas, gracias a los resultados efectivos y a las transformaciones corporales que ofrecen en un periodo de tres meses, lo cual permite evidenciar los beneficios que puede proporcionar.



