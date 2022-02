Realtyplus organiza en marzo un evento sobre tokenización de inmuebles Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 13:47 h (CET)

Los tokens y las criptomonedas son objeto de deseo para aquellos que, cada vez más, se vuelcan en la adquisición de este tipo de activos. Sin embargo, no se trata de un fenómeno pasajero, ya que el Foro Económico Mundial (WEF) proyecta que para 2027, el 10 % del PBI mundial estará tokenizado.

Un token es la representación digital de una participación en la propiedad de un activo que permite su fraccionamiento y recurrir a esta moneda es ya una tendencia consolidada dentro del sector inmobiliario.

Es por eso que la red de agencias inmobiliarias Realtyplus organiza, junto a la firma Criptokuántica, un evento llamado “Tokenización de activos inmobiliarios con Nicolás Barilari”, para que los agentes inmobiliarios puedan adentrarse en lo que el criptomundo tiene para ofrecer. Nicolás Barilari es licenciado en finanzas, experto en criptomonedas y cofundador de Criptokuántica, Finaer y Nash21.

Tokens en el sector inmobiliario En el mundo, se está registrando un incremento exponencial de criptomonedas y tokens, por lo que resulta fundamental poder comprender de qué forma se manejan estas nuevas herramientas financieras. En este sentido, Criptokuántica elabora tokens líquidos de máxima calidad que se utilizan, entre otras aplicaciones, para invertir y financiar proyectos inmobiliarios.

Realtyplus, marca líder en el sector del real estate, se interesó por esta temática por los beneficios que aporta la tokenización a los agentes inmobiliarios y al sector en general. En principio, es un método transparente que permite el acceso a los mercados globales de capitales.

Cada token representa una fracción del valor del inmueble subyacente y puede ser adquirido por un pequeño inversor que, a su vez, podrá diseñar una cartera diversificada de estos activos. De esta forma, participan en emprendimientos inmobiliarios de todo el mundo y los proyectos consiguen liquidez para poder desarrollarse.

El acceso a los tokens que se utilizan para invertir en proyectos inmobiliarios es transparente, está disponible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y su trazabilidad está asegurada por la tecnología Blockchain.

Un evento para comprender la aplicación de las criptomonedas en el mundo inmobiliario La propuesta del evento “Tokenización de activos inmobiliarios con Nicolás Barilari”, organizado por Realtyplus y Criptokuántica, es una conversación de una hora y media con el expositor, con el propósito de que los agentes inmobiliarios y el público interesado se adentren en el criptomundo. La tokenización se está convirtiendo en algo vital para el mercado inmobiliario.

La charla está dirigida a quienes ya tienen algún conocimiento sobre criptomonedas y también a los que todavía no están familiarizados con estos términos. El objetivo es ir desde el principio hasta el final, para que los que asistan sepan perfectamente cómo empezar a transitar dentro de este mundo de innovación y activos digitales.



