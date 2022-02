La metodología blended para aprender inglés para las oposiciones docentes Emprendedores de Hoy

En un mundo tan globalizado como en el que se vive actualmente, el inglés es uno de los idiomas más hablados, por lo que tener al menos un nivel B2 de inglés es un requisito indispensable para todas las profesiones, incluida la de profesor.

En el caso de los profesores que quieran presentarse a las oposiciones docentes no solo deberán saber comunicarse y entender el idioma, sino también validar esos conocimientos a través de exámenes oficiales. Al respecto, las pruebas suelen tener un alto nivel de exigencia, por lo que si bien es posible prepararlas de forma independiente, muchos profesionales recurren a academias especializadas como OS Connect para obtener una mejor guía orientada a la evaluación que realizarán.

Cómo lograr buena puntuación en oposiciones para profesores Para poder ser profesor de Infantil, Primaria y Secundaria en España, es necesario contar como mínimo con un nivel B2 de inglés. Asimismo, también es importante tener un certificado que compruebe ese nivel. Estos pueden ser de Cambridge, que ofrece diferentes exámenes, con preparación previa, según el nivel obtenido: el PET (nivel B1), el First (B2) o el Advanced (C1).

Esta preparación debe iniciarse con una prueba de nivel, con el objetivo de marcar dónde se encuentra una persona. Lo siguiente será establecer un horario para superar los niveles y elegir un método de estudio. En este sentido, la metodología blended,aplicada en OS Connect, es una buena opción, ya que combina el e-learning con modalidad presencial y se centra en la enseñanza dedicada a lograr un aprendizaje real y comprobable en los alumnos.

De esta manera, es posible aprender viendo videos y leyendo las lecciones, para luego asistir a una clase donde un profesor ayuda al estudiante a perfeccionar su vocabulario, pronunciación y gramática. Siguiendo un plan de estudio, será posible lograr una buena calificación en las oposiciones.

¿Por qué recurrir a una academia de inglés? En internet, existen múltiples exámenes-tipo que permiten hacer simulacros de test oficiales. No obstante, es un grave error comenzar a hacerlos sin ningún tipo de preparación. Para obtener buenos resultados, es necesario contar con los conocimientos del idioma. También puede ser una buena idea tener en mente el tipo de prueba que se presentará, así es posible estudiar no solo el contenido, sino familiarizarse con el formato que tiene la evaluación oficial. Algunas son la de Cambridge, Trinity y Aptis exam.

En academias como OS Connect, es posible obtener los niveles B1, B2, C1 y C2 de inglés, ya que cuentan con diferentes métodos de enseñanza. Además, para quienes son autodidactas, ofrecen una guía gratuita que marca el camino a seguir para aprender inglés y finalmente certificarse. Asimismo, cuentan con varias opciones de cursos premium online que ofrecen la posibilidad de presentar el examen final virtualmente. Obtener una certificación en inglés es más sencillo con los estudios y herramientas adecuadas.



