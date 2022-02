Carrillo Asesores, despacho de abogados expertos en estrategias como holdings o reclamación de deudas Emprendedores de Hoy

Hoy en día, toda empresa tiene pleno conocimiento de sus atribuciones y carga tributaria. Conocer profundamente aspectos como la reducción de impuestos, holding, BME y todo el entramado tributario y legal requiere un asesoramiento con profesionales expertos.

Carrillo Asesores y Abogados es una firma de asesoramiento legal a empresas con 9 despachos en Madrid, Murcia, Valencia y Argelia. Se encuentran en el top 36 de su sector en España y son expertos en materia fiscal, reclamación de deudas, holdings, servicios jurídicos a empresas, derecho laboral, despidos, derecho deportivo, internacional, subvenciones y consultoría de igualdad y calidad.

Conseguir mejores resultados para los clientes reduciendo la carga fiscal Ninguno de los sectores de la economía está exento de un problema legal. Conocer las ventajas a las que se puede acceder sin dejar de perder dinero en un negocio es esencial para el mantenimiento del mismo, preservar puestos de trabajo y mantener la rentabilidad. Para reducir la carga fiscal hay que ser ordenado y pagar a tiempo, pero eso no es todo.

La estructura holding es una manera inteligente de proteger lo propio y potenciar lo que debe ser reforzado. Con una sociedad holding bien estructurada se reduce la carga fiscal, un derecho al que muchas empresas pueden acceder. En España, la ley del impuesto sobre sociedades exonera de tributación los dividendos repatriados a la sociedad matriz, por lo que tener una sociedad holding es un gran beneficio. De la misma forma, la distribución de dividendos entre empresas de un mismo grupo no está sujeta a retención. Así se consiguen los mejores resultados para los clientes y se propulsa el desarrollo del negocio.

Con la orientación adecuada, puede gestarse una deducción del IVA, que puede llegar a ser del 100 % en algunos casos de sociedad holding “mixta” con operaciones financieras de carácter accesorio. Un buen cálculo de la prorrata puede ayudar en ese sentido.

Carrillo Asesores, una asesoría conveniente para estar al día en materia fiscal y emprender con éxito En esta firma, trabajan con elementos de vanguardia y última tecnología. Están centrados en la solución y consecución de logros beneficiosos para todos sus clientes. No importa si se está en un proceso de compraventa, reestructuración organizativa, sociedades anónimas, conflictos en la matriz de una empresa o cualquier inconveniente, una orientación de especialistas siempre será oportuna.

Carrillo Asesores gestiona facilidades para estar al día con los pagos, ayuda a blindar empresas, proteger patrimonios y tener plan de subvenciones, además de proveer asesoramiento fiscal y un excelente equipo de abogados. Sus servicios son un referente en estrategias como la estructura holding y vienen con asesor fiscal, ahorro en costes de financiación, reclamación de deudas y grandes ventajas fiscales y jurídicas. Además, reorganizan el patrimonio para que los impuestos sean siempre inferiores. Su asesoramiento es multidisciplinar y personalizado.



