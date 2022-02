Josematón lanza el fotomatón para bodas 360 grados Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 13:55 h (CET) La empresa especializada en el alquiler de fotomatones para bodas y eventos en Murcia, lanza el servicio de fotomatón 360 grados con que se podrán recibir las fotos y vídeos directamente en el móvil al momento Este 2022 las bodas vuelven a celebrarse por todo lo alto y las tendencias no dejan de cambiar.

Se llevan las bodas temáticas, las invitaciones y recuerdos virtuales donde los invitados busquen el mejor atrezzo para sus fotos más divertidas, las bodas que duran un fin de semana completo y la música en vivo para amenizar a los invitados durante el cóctel y el baile.

Las empresas organizadoras de eventos y bodas van adaptando sus servicios a las nuevas tendencias que parece que han llegado para quedarse.

Josematón, empresa dedicada al alquiler de fotomatones para bodas en Murcia, ha lanzado la novedad del fotomatón 360 grados para bodas, con el que se pueden conseguir efectos de cámara lenta (SlowMotion) o efecto Matrix, fotos personalizadas con el nombre impresas al momento y la posibilidad de recibir los vídeos directamente en el móvil para poder compartirlos al momento, porque si hay algo de moda, es eso, compartir las aventuras en directo con los seguidores de las redes sociales.

“El fotomatón 360 era un servicio muy demandado últimamente, la gente no quiere fotos 1 día después del evento al que han asistido, lo que quieren es tener los recuerdos fotográficos en el momento para así compartirlos con sus seguidores” comenta José María García , CEO de Josematón.

Diseños inspirados en el arte, bodas con cóctel, fotomatones para bodas tematizados, banquete y baile al aire libre e invitados sofisticados serán tendencias durante todo el año en el que el boom de las bodas vuelve. Las ganas de celebrar son infinitas, por lo que 2022 será un año lleno de emociones que quedará grabado en el recuerdo de muchos que por fin, van a poder celebrar con sus familiares y amigos el día más especial su vida.

