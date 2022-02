XTB obtiene un beneficio de 52 millones en 2021 e incorpora más de 189.000 nuevos clientes Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 14:03 h (CET) La compañía genera un beneficio neto consolidado de 15,1 millones de euros en el cuarto trimestre de 2021. El volumen de inversión de los clientes en instrumentos CFDs registra en 2021 un aumento del 29,3%. Continúa la expansión en los mercados globales, incluyendo el comienzo de actividades en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguros y competitivos del mundo, acaba de publicar sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2021, unos números que han superado las expectativas a pesar de la volatilidad experimentada por los mercados durante la primera mitad de 2020 causada, entre otros motivos, por la pandemia del COVID-19.

En este contexto, el beneficio neto consolidado ha sido de 52 millones de euros, mientras que los ingresos consolidados se han situado en 136,7 millones. Sólo en el cuarto trimestre del pasado ejercicio, XTB obtuvo un beneficio neto de 15,1 millones de euros, lo que supone un incremento de un 71,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 9 millones de euros.

La clave para lograr estos resultados ha estado en el constante incremento de la base de datos de clientes de XTB. No en vano, el año 2021 ha sido histórico a este respecto, sumando más de 189.000 nuevos clientes en 12 meses. La cifra total alcanza ya los 429.000 clientes. También es notable el incremento en el número medio de clientes activos (aquellos que han realizado al menos una transacción). En 2021 sumaban 112.000, lo que implica un incremento de un 92,9% comparado con el año anterior. Esto se ha traducido también en un significativo incremento en el volumen de inversión de los clientes en instrumentos CFDs expresado en lotes: de 3,2 a 4,1 millones de lotes, un 29,3% anual. El valor de los depósitos netos de los clientes también subió un 49,6%, desde los 425 millones de euros en 2020 hasta los 637,8 millones en 2021.

En cuanto a los beneficios de XTB por tipo de instrumentos, fueron los derivados (CFDs) basados en materias primas los que lideraron el ranking en 2021. Su porcentaje en la estructura de beneficios de instrumentos financieros alcanzó el 49,3%, frente al 33% del año anterior. Esto es consecuencia, entre otras cuestiones, del interés despertado por los clientes hacia instrumentos como el oro, el gas natural, el petróleo y la plata. La segunda tipología de activo más relevante han sido los índices, con un 32,8%.

Los costes operativos en 2021 ascendieron a 76,2 millones de euros, 13,2 millones más que el año anterior (63 millones de euros en 2020). El más importante fue el incremento de la inversión en Marketing, de 6,6 millones de euros, un 36,9% más.

“Desde que comenzó la pandemia, se está despertando el interés de nuevos clientes no expertos que buscan una vía alternativa de rentabilizar sus ahorros, hecho que se ha visto además potenciado por el actual ciclo de alta inflación. Estimamos que esta tendencia se mantendrá y será uno de los factores más importantes de nuestro desarrollo comercial próximo, con el objetivo de superar los 40.000 nuevos usuarios por trimestre en todo el grupo”, ha dicho Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía.

El grupo continuó con su estrategia de expansión internacional a través de XTB MENA Limited, en los Emirates Árabes Unidos, iniciando la actividad en julio de 2021. XTB MENA Limited es un ‘hub regional’ a través del que la compañía dará servicio a toda la región MENA (Medio Este y Norte de África), otorgando a los clientes de la región del Medio Este acceso a instrumentos financieros derivados. Además, en agosto de 2021, la filial XTB Africa (PTY) Ltd recibió la licencia para iniciar la actividad en Sudáfrica.

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 352.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional. Más información en www.xtb.com

