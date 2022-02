El Blog de Celeste un medio de referencia en recetas, restaurantes, productos, productores, viajes gastronómicos… Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 10:35 h (CET)

La cocina es un arte y una forma de vida en la que hay cabida tanto para la creatividad como para la exactitud, para el cuidado más detallado como para la explosión de colores y sabores.

Y es que la gastronomía con sus recetas, restaurantes, productos, productores y viajes gastronómicos es un motor económico importante, pero también es una forma de unir e integrar a todo tipo de personas en torno a los alimentos.

El blog de Celeste es una iniciativa de Celeste García de la Banda Rodríguez, que junto con su equipo, se ha consolidado como un referente entre los diferentes medios digitales especializados en gastronomía.

Portal de cocina para todos los gustos con sello español Criada en Formentera, en el faro de La Mola, tras trabajar varios años en el sector digital nacional e internacional, Celeste decidió crear este espacio virtual, que junto a sus redes sociales, utiliza para comunicar sobre todo lo relacionado con el sector: restaurantes, destinos gastronómicos y recetas caseras, de cocina tradicional española e internacional, elaboradas en su mayoría con productos nacionales y de temporada.

Uno de sus objetivos al hacer las recetas es que sean más saludables, por ejemplo sustituye la harina convencional por harina sin gluten. También usa productos locales e invita a abastecerse con productores artesanales y de proximidad.

Su fervor por lo gastronómico le viene de familia, de antiguos negocios relacionados con la hostelería. Aunque ella proviene del sector digital, habiendo sido directiva en una multinacional, lo dejó todo y emprendió para dedicarse por completo a la gastronomía. En la actualidad, está completando su formación de cocina en Le Cordon Bleu.

Sus redes sociales y blog de gastronomía tienen hoy una gran trascendencia, un buen posicionamiento en buscadores y han sido reseñados en diversos medios con reconocimiento y felicitaciones. Además, colabora en otros medios digitales, radio y participa en eventos del sector.

El blog se estructura en diferentes secciones como recetas, restaurantes, viajes, estilo de vida, productos, noticias y contactos. Así mismo, para una visualización más clara y sencilla, se ordenan por categorías y subcategorías. En el caso de las recetas hay pasta, arroces, carnes, aperitivos o postres, entre otras.

En cuanto a restaurantes se segmentan por tipos de cocina: árabe, arrocerías, brunch, italiana, japonesa, de estrella Michelin, comida saludable o vegetariana. Igualmente, hace recomendaciones sobre destinos gastronómicos mediante los viajes que realiza en la Comunidad de Madrid, España y diversos países del mundo.

El Blog de Celeste: comer bien y saludable Celeste García de la Banda es una defensora de la importancia de la buena alimentación y el deporte, por lo que en su web se hallan recetas ricas y saludables, experiencias propias, tips para deportistas, madres y bebés. Para ella, la gastronomía y el canal digital son el binomio perfecto y confiesa que prefiere la cocina tradicional con buen producto a la de vanguardia.

Si se trata del buen comer, el Blog de Celeste es una excelente opción, ya que se adecúa no solo a experimentados cocineros sino también a las personas que no tienen ningún tipo de experiencia. Con sus recetas se puede deleitar a cualquiera con platos exquisitos.

Celeste puede ser contactada a través de sus redes sociales @elblogdeceleste (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Youtube) su página web o correo electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.