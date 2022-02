TTA en búsqueda de Fisioterapeutas españoles para Alemania Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 13:35 h (CET) La consultora líder de recursos humanos TTA Personal se dirige a España para la contratación de fisioterapeutas para clínicas de Alemania En el pasado año, más de 60 profesionales de la fisioterapia fueron contratados en España a través de la consultora de recursos humanos para trabajar en clínicas de Alemania.

La demanda de profesionales en el país germano dentro del sector sanitario no para de crecer. Manteniendo el mínimo del 5% de desempleo, Alemania continúa siendo el destino preferido para jóvenes profesionales que buscan un trabajo de calidad en su profesión.

La salida de estos profesionales de la fisioterapia desde España al extranjero es una realidad. Desde años atrás, fue Francia la que al parece contrataba el mayor número de profesionales. Sin embargo, en los últimos años los jóvenes se decantan por Alemania.

“Ofrecemos unas condiciones de empleo atractivas, eso es todo”, remarca Oliver Nordt, jefe de selección en TTA Personal GmbH. Como se puede ver en las descripciones de las ofertas de empleo a través de la web de la reclutadora www.tta-personal.es, se ofrecen condiciones soñadas en España; contratos indefinidos, salarios a partir de 2.500€ mensuales, cursos de alemán gratuitos, ayuda económica para el traslado, alojamiento en el lugar de destino e incluso formaciones continuas a cargo del empleador. Para este 2022 TTA ya ha lanzado su segunda campaña con el fin de seleccionar un nuevo grupo de 12 fisioterapeutas. Los destinos ofertados son grandes clínicas de las localidades de Múnich, Düren, Essen, Dilinga y Buchloe entre otros.

En España, por el contrario, aunque existe una formación académica de alta calidad reconocida en el área, no parece ofrecerse una buena perspectiva laboral a los jóvenes. Estos, con cada vez más frecuencia, prefieren embarcarse a la aventura de salir al extranjero. Alemania continúa siendo la referencia principal europea en cuanto al empleo se refiere.

