El éxito de Accademia del Piacere durante sus 20 años de trayectoria

lunes, 14 de febrero de 2022, 10:31 h (CET)

Pocas personas disfrutan del don para la música. Una de ellas es Fahmi Alqhai, el artista que consiguió convertirse en un ícono musical a una edad temprana, desafiando todas las expectativas.

Tras una vida repleta de éxitos, Alqhai celebra actualmente el XX aniversario de uno de los proyectos a los que más entusiasmo y energía ha dedicado durante toda su vida, Accademia del Piacere. Se trata de una agrupación musical de vanguardia ampliamente reconocida a nivel internacional, gracias a su capacidad de interpretar con maestría las piezas más emblemáticas de la música clásica europea y música antigua española.

La celebración de la trayectoria de Accademia del Piacere Fahmi Alqhai tiene planes muy especiales para celebrar el vigésimo aniversario de la formación musical. Después de todo, esta icónica agrupación ha sido responsable de varios de los conciertos más importantes de música histórica realizados en Europa durante los últimos veinte años.

Por ello, 2022 estará repleto de conciertos en varias de las ciudades más relevantes del continente europeo y el resto del mundo. En estas presentaciones, los verdaderos amantes de la música histórica podrán deleitarse con varios de los repertorios más importantes en la trayectoria de Accademia del Piacere, los cuales son dirigidos por Alqhai con el objetivo de maravillar al público ante las soberbias interpretaciones clásicas.

De joven guitarrista a consolidado maestro de la viola da gamba Fahmi Alqhai tenía aproximadamente 13 años cuando tuvo su primer acercamiento con la música: una antigua guitarra española. No obstante, no fue hasta su paso por el Conservatorio Superior de Sevilla Manuel Castillo, en el año 1994, cuando Alqhai conoció al instrumento que marcaría permanentemente su vida: la viola da gamba, la cual estudió de la mano del aclamado Ventura Rico.

Desde muy joven, Alqhai se ha mostrado interesado por la música clásica europea y española, participando así en varios grupos de género histórico como Hesperion XXI, con el cual realizó conciertos durante más de 10 años junto a su director, el maestro Jordi Savall.

Toda esta trayectoria lo guio, posteriormente, a formar su propio grupo llamado Accademia del Piacere, en el año 2002. Además, en esa misma época, creó junto con su hermano Rami un sello discográfico y productora cultural llamado Alqhai y Alqhai, el cual se encargaría de la edición musical y la gestión de giras y conciertos de Accademia del Piacere.

Actualmente, la carrera musical de Alqhai está caracterizada por su fuerte personalidad, la cual ha llevado a Accademia del Piacere a coronarse como uno de los grupos de vanguardia musical histórica más destacados en los últimos años.



