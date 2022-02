El storytelling como herramienta para plantear cambios a gran escala Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de febrero de 2022, 10:17 h (CET)

En la actualidad, inmersos en una sociedad caótica y llena de problemáticas, es conveniente hallar maneras creativas y llamativas de generar espacios de reflexión y conciencia pública en torno a las acciones y conductas negativas que se han fomentado en la sociedad y, de la misma forma, dimensionar perspectivas y retos para ser mejores seres humanos.

El storytelling, marketing y publicidad pueden ser propulsores de ese cambio deseado.

Concretamente, con el storytelling: el arte de desarrollar piezas audiovisuales que capturen la atención y mantengan el ritmo, que cambien paradigmas y provoquen compartir. Con este enfoque, el colectivo Jiuston desarrolla una renombrada campaña de responsabilidad social.

La estrategia de storytelling que invita a recoger el excremento de perro en Barcelona La empresa de contenido creativo de origen barcelonés, Jiuston, ha creado una iniciativa llamada “La caca de oro”. Esta se enfoca en invitar a los dueños de perros a recoger las heces de sus animales. Se valen de una pegadiza canción y la grabación, en plena calle, de personas recogiendo del suelo objetos dorados con forma de caca que debajo indican: “Recoger la caca de tu perro no te hará rico, pero te hará mejor persona y eso vale oro”.

En la canción, el excremento resulta ser oro de 18 quilates y alegra al dueño del animal, por lo que se asombra al sentir gratificación por haberlo recogido. Con esta metáfora, se estimula a todos a no ensuciar la ciudad y a recoger las heces de las mascotas. Al fin y al cabo, nadie se hará acaudalado por ello, pero sí será un ser humano más respetuoso y gentil.

Un problema ambiental Esta campaña es sumamente oportuna y con gran trascendencia, ya que se trata de una problemática global que viven, no solo las grandes ciudades, sino muchas localidades a lo ancho y largo del planeta. Se trata de un inconveniente de urbanismo, pero también de salud pública y cuidado ambiental. Las heces fecales no recogidas en las calles constituyen una afectación latente y peligrosa que propaga bacterias que son transportadas por la humedad, la lluvia y el viento, después de haberse secado por el sol. De esta forma, el excremento contamina el aire y es enviado a diversos lugares, llegando incluso a ser inhalado.

“La caca de oro” es un llamamiento que toma de ejemplo a Barcelona, pero retrata una dificultad mundial. Tan solo en esta ciudad se estima que hay 150.000 perros de entre los cuales se halla una gran cantidad que no tiene dueños responsables. A través del humor, Jiuston busca fomentar un cambio de conciencia y conducta para mejorar la convivencia de todos.



