Enseñar a hablar en público a niños en entornos digitales

Comunicarse adecuadamente siempre ha sido esencial para la vida diaria. Sin embargo, en la actualidad, se requiere aún más claridad, firmeza y asertividad en consecuencia a las nuevas tecnologías.

Por esta razón, es esencial enseñar a hablar en público en entornos digitales a niños, aunque supone un reto que debe ser llevado con responsabilidad y cautela, teniendo en cuenta la edad de los menores y su adaptabilidad a diversos espacios.

En este caso, Neotelling es una academia de oratoria fundada por Rocío Martín, especialista en oratoria digital y quien cuenta con una amplia experiencia en el área. Su enfoque es muy práctico, idóneo e integral, propiciando resultados concretos y visibles.

La relevancia de hablar en público en entornos digitales desde la niñez Las nuevas tecnologías son una realidad evidente que influye en la vida de todas las personas. La niñez es una etapa provechosa para el aprendizaje y el conocimiento, pero si estos no se comunican de forma adecuada se pueden producir dificultades y problemáticas que si no se tratan a tiempo pueden perdurar toda la vida. Un niño capacitado para hablar en entornos digitales al público estará formado tanto para su presente como para su futuro. Que un niño haya nacido con las nuevas tecnologías no significa que sepa utilizarlas de forma correcta ni que se comunique a través de ellas eficazmente.

Encontrar estrategias idóneas de expresión oral es una garantía de éxito, ya que el discurso es parte sustancial de las relaciones humanas, del desarrollo académico e intelectual y, de la misma forma, de la identidad, la personalidad y el carácter.

Hablar bien genera confianza tanto para el que comunica como para quien escucha. Además, da una imagen acertada que proyecta seguridad y profesionalidad, al tiempo que ayuda a convencer y consolidar relaciones que son necesarias y beneficiosas.

Asimismo, usar dinámicas que resulten atractivas y entretenidas para los niños es una manera inteligente de sumergirlos en el mundo de la comunicación y suplir así diversas carencias de dicha índole. Hacerles perder el miedo de hablar en público apropiándose del entorno digital es plausible y conveniente, así como darles herramientas útiles. Estas son las claves que generan que en ellos aumente el deseo y las ganas de expresarse con valentía y contundencia.

Formar a niños en habilidades comunicativas debe ser una prioridad Pensando en la necesidad de aprender a comunicar que tienen muchos niños, la fundadora de Neotelling ha escrito el libro “Generación T, exploradores de la voz digital”, se trata de una obra dirigida a niñas, niños y preadolescentes que, a través de 21 juegos y retos, busca motivar a los más pequeños a aprender más sobre la comunicación y la lectura. La autora ha ideado de forma sencilla y amena una metodología que llevará a los menores a ser capaces de convertir sus ideas en palabras, imágenes y sonidos. El texto se encuentra a la venta en Amazon y puede ser adquirido desde cualquier lugar del mundo.

En conclusión, el buen comunicador abre puertas, deconstruye limitaciones y las transforma en grandes oportunidades. Neotelling ofrece cursos online, formación en directo y mentoring individual con gran maestría y calidad. De hecho, es un referente que ayuda a todos aquellos que quieren avanzar hacia el siguiente nivel.