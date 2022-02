El grupo Blackbird Broker confía en el estudio creativo Kofumedia.com para una revolución de su presencia online Emprendedores de Hoy

Dar luz y forma al grito de nuevas ideas: rebelarse Hoy en día, tener visibilidad en internet es esencial, pero destacar es absolutamente vital para que una empresa logre sus propósitos. En esta línea, se hace necesario contratar a expertos en media buyer, trafficker digital, social media, etc., siempre que se mantengan alejados de los convencionalismos del sector.

Justo en esto ha pensado el reconocido grupo Blackbird Broker, que confía en el estudio creativo kofumedia.com para una revolución de su presencia online. Kofumedia.com, “la rebelde” agencia de marketing en Madrid, ha sido la elegida por la prestigiosa empresa de Blackbird Broker para llevar las riendas de su crecimiento online.

Blackbird Broker, primer broker de Europa creado y liderado por traders profesionales, rompe todas las reglas del juego y da un gran salto a un rebranding valiente fuera de todo convencionalismo. Que este importante grupo empresarial confíe en la profesionalidad y nivel creativo para desempeñar la labor de Kofumedia.com habla por sí solo del éxito y estatus que significa elegir a esta agencia española.

Kofumedia.com se ha consolidado como una agencia con trascendencia nacional e internacional. Es el estudio creativo fichado por una gran cantidad de empresas que han visto en su trabajo grandes y notables resultados, algo que les diferencia, ya que se esfuerzan en dar soluciones alternativas y claras, que en verdad se perciben y propulsan el crecimiento de todo tipo de negocios. La agencia se caracteriza por reinventar estrategias y revolucionar el marketing digital con un enfoque y método de trabajo distinto, lo cual le ha funcionado con creces y es el punto de partida de su éxito.

¿Por qué la estrategia irreverente de Kofumedia.com es la preferida por muchas empresas? El no trabajar para sus clientes, sino para sus audiencias, destacar en la red por medio de la creatividad, desarrollar marcas de una manera inteligente, crear páginas web increíbles y entretenidas, atraer al tráfico correcto y hacer brillar destacando del resto son aspectos que forman parte del estandarte central de esta estrategia.

Para ello, la agencia se vale de un particular e irreverente método que se focaliza en la obtención de logros reales, que a su vez responden de manera efectiva y hacen rentable a medio plazo cualquier campaña. Su estrategia es personalizada, tiene un plan muy agresivo de crecimiento centrado en destacar por encima de todo.



