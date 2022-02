Nace el primer seguro de campers especial para viajeros ante el auge del caravaning en España Comunicae

lunes, 14 de febrero de 2022, 09:07 h (CET) La pandemia ha acelerado el crecimiento de este sector, que solo en enero ha matriculado un 34 por ciento más de vehículos que en el mismo periodo de 2021. IATI Camper, además de asegurar la camper, caravana o autocaravana, cubre a los viajeros y a sus mascotas, al equipaje y al material deportivo o tecnológico que llevan en su interior La pandemia ha cambiado definitivamente los hábitos viajeros de los españoles. El auge del caravaning, por ser un tipo de turismo sostenible y flexible, ha hecho que cada vez más personas hayan apostado por tener sus propias campers y autocaravanas. De hecho, solo en el mes de enero ha habido un incremento de matriculaciones de autocaravanas del 34 por ciento y del 42 por ciento de campers respecto al mismo mes del 2021, según los datos de ASEICAR, la Asociación española de la Industria y Comercio del Caravaning.

Este boom del sector ha hecho que empresas de referencia en los seguros de viaje en España, como IATI Seguros, hayan apostado por dar una respuesta a los viajeros que usan esta forma de viajar. Para ello han lanzado IATI Camper, el primer seguro de campers, caravanas y autocaravanas para viajeros de España. Sin la necesidad de tener que contratar un seguro de viaje cada vez que vayas a salir a la carretera, este seguro cubre, además del propio vehículo como un seguro de coches al uso, los gastos médicos de los viajeros y sus mascotas, el equipaje y material deportivo o tecnológico que llevan dentro en cualquier viaje ya sea por España, Europa o Países Ribereños del Mediterráneo.



Para Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros, empresa pionera en la contratación de seguros de viaje on line en España, “a partir de ahora además de toda la libertad e independencia que supone este estilo de vida, nuestros clientes pueden disfrutar de toda la tranquilidad de saber que tanto ellos como sus ‘casas con ruedas’, sus mascota y sus equipajes estarán perfectamente cubiertos durante todo el viaje y en cualquier momento del año”.

Principales características de IATI Camper

Vehículo : Seguro a medida, desde terceros a todo riesgo, con la posibilidad de incluir la camperización. Cotización adaptada a las necesidades y bolsillo de cada cliente.

: Seguro a medida, desde terceros a todo riesgo, con la posibilidad de incluir la camperización. Cotización adaptada a las necesidades y bolsillo de cada cliente. Seguro médico : 50.000 euros en asistencia médica por viajero cada vez que algo suceda, teleasistencia, repatriación y cobertura integral COVID-19. De duración anual, con cobertura para todos los viajes realizados durante este período, de hasta 90 días consecutivos.

: 50.000 euros en asistencia médica por viajero cada vez que algo suceda, teleasistencia, repatriación y cobertura integral COVID-19. De duración anual, con cobertura para todos los viajes realizados durante este período, de hasta 90 días consecutivos. Robo o daños al equipaje : Hasta 1.000 euros por viajero en robo o daños.

: Hasta 1.000 euros por viajero en robo o daños. Seguro para las mascotas : 1.500 euros en asistencia veterinaria y otras coberturas adicionales.

: 1.500 euros en asistencia veterinaria y otras coberturas adicionales. Aventura: Cubre deportes como surf, kitesurf, buceo, cicloturismo, kayak, trekking o escalada, entre otros. Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

