El reciclaje en la limpieza, una tarea pendiente en la sociedad, según Limpieza Pulido

lunes, 14 de febrero de 2022, 08:03 h (CET) Una de las mayores preocupaciones sociales que hay actualmente acerca del mundo de la limpieza es sobre la sostenibilidad y el medioambiente. Aunque gran parte del mundo ya conoce la importancia de ser sostenible y hay muchas empresas que lo ponen en práctica, actualmente sigue habiendo una gran cantidad de empresas que contaminan de forma considerable Los datos nunca dejan lugar a dudas. Según la INE (Instituto Nacional de Estadística), cada año se pueden llegar a generar hasta 20 millones de toneladas de residuos, una cifra elevada que transmite cierta preocupación y urgencia para cambiar algo. Las empresas están, cada vez más convencidas de que hay que ofrecer un producto más sostenible, biodegradable y ecofriendly y, al mismo tiempo, trabajar con productos y proveedores que ofrezcan las mismas características. Muchos hogares y empresas hacen uso de productos en envases con muy poco tiempo de uso.

Limpieza Pulido, una empresa con muchos años de experiencia en el suministro de productos, maquinaria y utensilios para la limpieza y la desinfección de empresas y hogares, aconseja a sus clientes cómo pueden aportar su granito de arena para mejorar el medio ambiente. “En Limpieza Pulido no concebimos la limpieza si no está ligada al reciclaje y consideramos que ambas cosas son inseparables. Por ese motivo nuestros productos, que tienen una alta concentración, vienen en garrafas grandes, lo cual ayuda a que haya una disminución en los deshechos. Por una parte, alargamos la vida útil de ese líquido envasado gracias a que el producto es de alta concentración y se debe diluir (lo cual ayudará a que dure más) y, por otra parte, distribuimos el producto en garrafas grandes, que tienen una vida útil más larga” explica Limpieza Pulido.

Limpieza Pulido aconseja, además, siempre utilizar utensilios de limpieza reutilizables, es decir, paños y trapos que se puedan utilizar, lavar y volver a utilizar. Además de ahorrar una gran cantidad de dinero, las empresas o particulares se percatarán que al hacer esto no necesitarán volver a comprar con tanta frecuencia paños y toallitas de usar y tirar. Esto suma también al cuidado al medioambiente, ya que al dejar de comprar paños de único uso se evitarán los desechos de estos productos, es decir, los embalajes con los que venían.

Un producto estrella que recomienda Limpieza Pulido para una limpieza más sostenible es el Limpiador Citrusplus Multiusos, un producto que se puede utilizar para limpiar una gran cantidad de superficies y que tiene una eficacia alta. Los limpiadores multiusos son recomendables para aportar un granito de arena al medioambiente porque de esta manera se podrá evitar la compra innecesaria de productos para diferentes superficies, ya que el multiusos se encargará de todo.

