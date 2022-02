Crosscall refuerza su compromiso con la durabilidad y ofrece 5 años de garantía en su nueva generación de dispositivos móviles

El fabricante francés especializado en el diseño de smartphones y tablets ultrarresistentes y duraderos, Crosscall, ofrece una garantía de 5 años desde hoy.

La compañía, que ya había sido distinguida por lanzar una garantía de 3 años y con previsión de trasladar su producción a Francia, vuelve a posicionarse a favor de una telefonía más sostenible. Esto lo ha conseguido a través de la ampliación del período de garantía 2 años más de lo que establece la ley a día de hoy.

Esta garantía es válida tanto para los modelos del futuro como para CORE-M5 y ACTION-X5, los smartphones lanzados a finales de 2021.

Se abre camino hacia la telefonía más sostenible en el país. A raíz de las nuevas demandas de los consumidores y en línea con la estrategia planteada en Europa por conseguir que los productos sean más sostenibles para el medioambiente y que los consumidores puedan utilizar durante más tiempo los productos que compran, entró en vigor el 1 de enero una nueva normativa que obliga a los fabricantes a mantener piezas de repuesto disponibles durante 10 años y a ofrecer 3 años de garantía.

En este contexto, apostando firmemente por la durabilidad de sus productos, el fabricante francés especializado en smartphones y tablets ultrarresistentes, Crosscall, refuerza su compromiso por brindar una alternativa más sostenible en el mercado de la telefonía, ampliando de 3 a 5 años el período de garantía de sus dispositivos, con la batería incluida. Este nuevo compromiso, que demuestra la confianza de Crosscall en la fiabilidad a largo plazo de sus productos, cubre cualquier mal funcionamiento o defecto.

En referencia al software, tanto smartphones como tablets de la empresa francesa disponen de la certificación AER (Android Enterprise Recommended). Se trata de la certificación de Android más avanzada, que permite llevar a cabo actualizaciones de seguridad frecuentes – una actualización completa del sistema operativo Android y 3 años de actualizaciones de parches de seguridad desde la fecha de lanzamiento-, lo que asegura una mayor durabilidad incluso en el software. Crosscall también está desarrollando un proceso que le permitirá ofrecer las actualizaciones necesarias del sistema operativo de estos terminales durante todo el periodo de garantía.

“Desde nuestros inicios en 2009, la durabilidad siempre ha estado en el ADN de la compañía. En febrero del 2020 ya dimos un paso sin precedentes en el mercado de la telefonía ofreciendo una garantía de 3 años a consumidores y profesionales que utilizan nuestros dispositivos a diario. Recientemente, manteniendo su compromiso, Crosscall ha avanzado todavía más, demostrando la seguridad relacionada con la reparabilidad y durabilidad que ofrecen sus productos gracias a su diseño, la larga experiencia y especialización de más de una década. Desde su creación, los dispositivos están concebidos para durar, pensando en los usos y necesidades tanto de consumidores que buscan dispositivos para el día a día como para profesionales más exigentes” afirma María Jesús Tamayo, directora de Crosscall en España y Portugal.

Aumentar la durabilidad a través de un diseño único Tras ofrecer una garantía de 3 años desde febrero de 2020, Crosscall se compromete ahora a ofrecer a sus usuarios una de 5 años gracias a la mejora continua de sus procesos y el cuidado puesto en el diseño de sus terminales.

La búsqueda de un dispositivo fiable con altas prestaciones que resistiera al paso del tiempo y a las situaciones más hostiles fue lo que llevó a Cyril Vidal, profesional del sector y aficionado a los deportes acuáticos, a crear Crosscall en 2009: dispositivos móviles con el mismo ADN (autonomía, resistencia e impermeabilidad), que responden a la perfección a los requisitos de las personas activas y que buscan tener un smartphone por bastante tiempo. Una apuesta arriesgada pero exitosa para competir con los gigantes asiáticos y americanos negándose a conformarse con lo convencional. “Cuando creé Crosscall, quería desafiar los códigos de la telefonía y ofrecer una alternativa sostenible al usuario. Esta es la razón de ser que nos guía a diario y seguirá haciéndolo en los próximos años”, subraya Cyril Vidal, presidente y fundador de Crosscall.

Para reforzar su experiencia, la compañía integró a finales de 2020 un laboratorio de pruebas de resistencia y de prototipos en su sede en Aix-en-Provence, que se ha convertido en la piedra angular de un proyecto industrial para trasladar parte de su producción a Francia. El fabricante puede garantizar la fiabilidad y durabilidad de sus terminales realizando un total de 300 pruebas diseñadas para reproducir multitud de situaciones a las que los usuarios podrían enfrentarse con su smartphone.

Este proceso de diseño favorece tanto la durabilidad de los smartphones como su reparabilidad, condición imprescindible para alargar el ciclo de vida del producto. Crosscall lleva años garantizando la disponibilidad de piezas de recambio durante una década. Sus smartphones están valorados a día de hoy con una de las mejores calificaciones del mercado en el índice de reparabilidad, con un 8,8/10.

Telefonía sostenible: la apuesta de Crosscall Alineándose con el interés de los usuarios, a través de la garantía de 5 años, Crosscall brinda una nueva alternativa de consumo más responsable. 6 de cada 10 ciudadanos en España estarían totalmente de acuerdo en adquirir marcas más duraderas a día de hoy, tal y como afirman los datos del estudio* realizado por Crosscall para conocer los intereses y preferencias de los españoles. Aunque el motivo principal para ello, para el 75% de los encuestados, sería reducir sus gastos (sobre todo en el grupo de edad de menores de 35 años), lo cierto es que casi un 60% compraría marcas más duraderas por conciencia ecológica, evitando generar más residuos y el consumo de energía necesario para su fabricación. Por ese motivo, a un 38% de los encuestados les interesaría una garantía de mayor duración.

Los hábitos de consumo están cambiando hacia una telefonía más sostenible y el mercado de segunda mano y de los dispositivos reacondicionados está cada vez más en auge. En este mercado, un smartphone aún en garantía prevalece sobre un smartphone que ya no ofrece ninguna seguridad al siguiente usuario, un punto que a menudo bloquea este mercado de productos tecnológicos.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Crosscall empezó a ofrecer productos reacondicionados en su web en Francia con una alta tasa de aceptación por parte de los usuarios. Estos resultados confirman a la compañía en su plan de contar próximamente con una planta de reacondicionamiento propia, para volver a reforzar su implicación en la economía circular.

Un mayor compromiso con la durabilidad también en el entorno laboral Crosscall apuesta por ayudar a compañías y personas a evolucionar sus hábitos de consumo mediante la ampliación a 5 años de garantía. En el entorno empresarial, a través de la elección de un dispositivo duradero, la empresa elige apostar por la rentabilidad, ya que un smartphone con mayor ciclo de vida útil permite optimizar el TCO (coste total de propiedad) al no tener que renovarse con tanta frecuencia. Un teléfono estropeado puede significar un empleado inmovilizado en sus funciones, por lo que se consigue un incremento en productividad al evitar parones de actividad. Al centralizar las tareas y facilitar la coordinación de equipos sustituyendo el uso de otros terminales como los walkie-talkies, el smartphone se ha convertido en la principal herramienta de trabajo de muchos profesionales. Sobre todo en el sector de Seguridad y Defensa, garantizar la comunicación en situaciones críticas cobra peso. En ese sentido, Crosscall colabora estrechamente con la Policía Nacional y Gendarmería francesas, cuyos efectivos están equipándose con 230.000 smartphones y tablets de esta empresa. En España igualmente son varias las policías locales y dotaciones de bomberos, entre otro tipo de colectivos profesionales, que igualmente están apostando por los dispositivos resistentes y duraderos del fabricante francés.

Las compañías están cada vez más pendientes de sus políticas de RSC y sus impactos ambientales. En ese contexto, favorecer productos sostenibles a todos los niveles, incluso para sus flotas móviles, se ha convertido en algo fundamental.

La implementación de una garantía de 5 años es parte de una lógica perfectamente en línea con las nuevas expectativas de los usuarios y los desafíos sociales actuales.Válida en los próximos modelos de la marca, esta nueva garantía de largo plazo también es retroactiva para los modelos lanzados recientemente, como el CORE-M5, dirigido a empresas y usuarios profesionales, y el ACTION-X5, el nuevo smartphone con cámara de acción integrada, destinado al gran público, lanzado a finales de año

* Estudio llevado a cabo por Webtools en noviembre de 2020 para el fabricante francés de dispositivos móviles rugerizados Crosscall sobre una muestra de 1.000 consumidores españoles para conocer los hábitos de consumo y demandas actuales sobre la telefonía móvil desde diferentes enfoques.

Sobre Crosscall CROSSCALL, creador del mercado de la outdoor mobile technology, ofrece móviles, smartphones y tablets estancos, muy resistentes y provistos de una gran autonomía. La firma diseña modelos adaptados totalmente a los entornos imprevisibles y hostiles a los que se exponen consumidores con un estilo de vida activo, deportistas y los profesionales de sectores como el transporte, la construcción, industria, etc. (humedad, agua, polvo, caídas, golpes, lluvia…); y los complementa con una amplia gama de accesorios eficaces.

Con más de 3,5 millones de unidades vendidas, una facturación de 89 millones de euros durante el año fiscal 2019/2020 y presencia en más de 20.000 puntos de venta, la empresa francesa, con sede en Aix-en-Provence, continúa actualmente su desarrollo internacional con presencia en 19 países entre Europa y África. Según el último informe FT 1000 de Financial Times, Crosscall se encuentra entre las 1.000 empresas que más han crecido en Europa en 2020.

Crosscall acaba de presentar su nueva identidad corporativa en su apuesta por la durabilidad, a través de un nuevo logo que evoca el círculo virtuoso de la economía circular con dos flechas invertidas que se encuentran y conforman la “C” del logotipo. Asimismo, como expresión de su diferencia, la marca expresa su identidad con un nuevo reclamo: “This is how we live”.