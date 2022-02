El Gran Premio de Fórmula 1 tendrá lugar en Montmeló a finales de mayo Emprendedores de Hoy

sábado, 12 de febrero de 2022, 09:00 h (CET)

Convertida en un referente deportivo en España, la Fórmula 1 es una importante competición de automovilismo.

Cuando en 2005 y 2006 el piloto asturiano Fernando Alonso ganó el campeonato mundial de la Fórmula 1, creció de forma exponencial la afición por este deporte en el país, la cual se ha mantenido hasta ahora. El próximo mes de mayo, se disputará el Gran Premio en Montmeló, el circuito de Barcelona. Para poder disfrutar de este evento, se pueden obtener las entradas en entradasmontmelo.com.

El Gran Premio de España se celebrará en el mes de mayo El Campeonato de Fórmula 1 del año pasado se convirtió en el más interesante y luchado de los últimos años, ya que su resultado no se decidió hasta la última vuelta de la última carrera del año. Esta última prueba del Campeonato fue una carrera de infarto en la que ganó Max Verstappen con el Red Bull Racing Team, dejando al campeón de los últimos años, Lewis Hamilton, sin su ansiado octavo trofeo para superar los 7 títulos del campeón alemán Michael Schumacher.

Para este año se espera una competición igual de tensa, o incluso más. El disparo de salida de la nueva era de la FIA Formula One World Championship se dará el próximo 23 de febrero. A lo largo de 3 días, la categoría reina del automovilismo preparará la temporada 2022 de forma exhaustiva. Esta presenta cambios para los monoplazas bastante relevantes. No obstante, se celebrará de forma privada sin la presencia de público.

En estos Test Days F1 Barcelona, los nuevos coches del Mundial de F1® saldrán a la luz de forma colectiva en el circuito Barcelonés de Montmeló. Los pilotos de las diez escuderías probarán su conducción en una pista que los volverá a acoger tres meses después durante la celebración de la Fórmula 1 Gran Premio de España 2022, los días 20, 21 y 22 de mayo.

Entradasmontmelo.com permite vivir el Gran Premio de cerca El Gran Premio de España de Fórmula 1 y el Gran Premio de Motociclismo de Cataluña son los eventos estrella para los seguidores del motor. Sus gradas ya esperan los miles de personas que llenarán de ambiente vibrante apoyando a los grandes pilotos F1, como el talentoso Carlos Sainz y el renacido Fernando Alonso.

Los casi 100.000 espectadores que tienen cabida en el circuito podrán obtener las entradas para el evento de una forma sencilla y segura a través de entradasmontmelo.com. Las entradas en las tribunas C, J, K y L ya se han agotado, y en las tribunas E y H quedan pocas plazas disponibles. Además, el ticket de parking solo se podrá obtener de forma online. Mediante esta plataforma, los fans del mundo del motor podrán asegurarse un puesto para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año.



