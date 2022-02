Perfumes de calidad a precios asequibles con Larome Emprendedores de Hoy

sábado, 12 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Pudiendo llegar a incrementar la confianza en uno mismo, los perfumes definen la personalidad y el carácter de una persona.

La elección de un perfume conlleva tiempo, pues hay que elegir aquel que transmita la personalidad con su aroma.

Sin embargo, a veces tal elección se ve limitada a una gama más baja de perfumes, pues las fragancias de calidad suelen tener precios muy elevados. En este contexto, siempre se ha creído que los perfumes de alta cosmética se definen por su precio.

No obstante, hay firmas de fragancias y cosméticos que ofrecen perfumes de alta calidad a un precio más asequible, que se comercializan bajo marcas propias, como Larome.

Amplia variedad de fragancias de calidad Larome se ha incorporado al mercado para derribar el mito de que la alta cosmética es un lujo, ofreciendo la oportunidad de adquirir una gran variedad de fragancias que son reconocidas por los clientes por su duración y precio asequible. Su misión es demostrar que para usar un perfume de calidad, este no tiene por qué ser caro.

Larome trabaja en la fabricación de numerosas versiones olfativas de las fragancias más reconocidas en el mercado. Utiliza esencias, aceites naturales y exóticas materias primas para desarrollar una completa gama de aromas, las mismas que diseñadores internacionales comercializan bajo marcas de reconocido prestigio.

La fabricación de sus envases y la presentación de cada perfume son de alta calidad. Sus acabados profesionales, estéticos y clásicos, no tienen nada que envidiar a los casi inalcanzables perfumes de marca, volviéndose así en una opción ideal de regalo para fechas especiales y ocasiones únicas.

Larome ofrece aromas para todos los gustos Larome también destaca por su amplio catálogo que ofrece más de 100 versiones de fragancias. Ofrece perfumes para mujeres, hombres y niños; y cuenta con una sección de cosmética en la que ofrece productos enfocados en brindar soluciones para el cuidado e hidratación de la piel.

Detrás de estos perfumes hay un proceso de desarrollo e investigación de la empresa Larome. Su laboratorio está en León, donde crean y diseñan los perfumes que comercializan a través de la tienda online y en las tiendas físicas.

A través de su página web se pueden realizar compras en línea, con entregas de 24 a 48 horas después de la compra, las cuales llegan al domicilio indicado. También cuenta con un servicio de envío gratuito por compras a partir de 20 €.



