En qué consiste el family day para empresas

sábado, 12 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Una encuesta realizada por la compañía Samsung Electronics Co. evidencia que al menos el 57 % de los españoles desea plantear límites entre su vida laboral y personal. Este dato se debe al regreso de la presencialidad en el trabajo. Al respecto, se conoce que las jornadas laborales muchas veces no permiten que las personas pasen tiempo con sus familias.

Esto se traduce en altos niveles de estrés para los trabajadores. Para combatirlo, las empresas pueden recurrir a los family days. Estas son actividades recreativas y lúdicas destinadas a los empleados y sus familiares. Además de pasar un rato agradable, las personas tienen la oportunidad de aprender y mejorar sus habilidades profesionales, mientras comparten momentos con sus seres queridos. Para que dichos eventos sean todo un éxito, las organizaciones deben recurrir a empresas expertas como Eventos Madrid.

¿Qué es un family day? Un family day es un evento, normalmente acompañado de comida y bebida, que organizan las empresas para sus empleados y sus familiares. En él, se realizan actividades donde se fomenta la interacción y el compañerismo tanto de las familias como de los compañeros de trabajo. Durante estas reuniones, se llevan a cabo dinámicas al aire libre como carreras de sacos, gincanas, actividades deportivas o talleres.

La jornada es ideal para romper con la rutina del equipo de trabajo y, aunque se realiza fuera del área laboral, funciona para fortalecer las habilidades de cada persona y mejorar su interacción diaria. Como consecuencia, se genera un sentido de pertenencia y un vínculo más fuerte con la compañía. Los días ideales para llevarlos a cabo son los fines de semana, ya que suelen ser los días libres de la mayoría de las personas.

Eventos familiares en Madrid Eventos Madrid es una empresa que se dedica a la organización y realización de eventos para empresas en la capital española. Dentro de los family days, ofrecen actividades outdoor e indoor, con diferentes niveles de dificultad. Cada dinámica ofertada se ajusta a todo tipo de gustos, edades y capacidades. Incluso incorporan juegos pensados exclusivamente para niños. El programa incluye breves descansos para disfrutar de la comida o de alguna presentación musical, de baile, magia o teatro.

Otra opción que ofrece esta empresa es el coaching empresarial, el cual consiste en que un profesional proponga diferentes actividades a los empleados para sacarlos de su zona de confort y reforzar sus habilidades personales y profesionales. Por su parte, el team building está orientado exclusivamente a potenciar el trabajo en equipo y enseñarles a trabajar en conjunto por un mismo objetivo.

Los eventos organizados para un equipo de trabajo son una inversión que dará resultados óptimos en los empleados y las empresas.



