Coaching inmobiliario para agentes inmobiliarios independientes con Carlos Pérez

viernes, 11 de febrero de 2022, 14:38 h (CET)

Después de la crisis inmobiliaria de 2008 que afectó la venta de bienes raíces en España, Estados Unidos y otros países de alrededor del mundo, miles de agentes inmobiliarios independientes buscan diferentes métodos para aumentar sus ventas.

En la actualidad, el coaching ofrece un gran apoyo a diferentes sectores empresariales como el inmobiliario, ya que ayuda a los emprendedores a cambiar su mentalidad, a aumentar su carisma, mejorar su liderazgo y marketing. Carlos Pérez, especialista encoaching inmobiliario, ayuda a agentes inmobiliarios, agencias y promotoras a obtener mayores beneficios y a disfrutar de su trabajo.

¿Cómo puede ayudar el coaching al sector inmobiliario? Según las estadísticas, 7 de cada 10 emprendedores no tienen la actitud o mentalidad para mostrar sus servicios o productos y sufren de poco nivel de tolerancia a la frustración, lo que hace que muchos de ellos no lleguen a progresar. Para laInternational Coach Federation, el coaching es un proceso que le permite a una persona obtener resultados satisfactorios en su vida personal y profesional, pues el profesional llamado coach o entrenador en español, es la persona indicada para ayudar a las personas a cambiar su mentalidad, para obtener una actitud ganadora y poder afrontar factores como las creencias limitantes, miedos o inseguridades.

El coaching en el mundo inmobiliario enseña a los agentes a ayudar a sus clientes en la compra de un inmueble, transmitiendo seguridad en el momento de tomar una decisión. Dentro del servicio de coaching inmobiliario que ofrece Carlos Pérez, se encuentra la mejora de la estrategia digital, de la gestión administrativa, económica, la organización y rendimiento del personal, de la agencia o promotora.

Tecnología y coaching, grandes aliados Tener cerca a la tecnología es una de las claves del coaching. Muchos de los coaches más famosos no viven cerca de su público, pero ese no es un factor que influya mucho en ellos, ya que dentro de este mundo, las asesorías online son muy habituales y la mayoría de su trabajo se lleva a cabo de manera virtual.

Por este motivo, Carlos Pérez, además de ofrecer cursos online, pone a la disposición de sus clientes su blog inmobiliario tupuedesvendermas.com, creado para tratar temas que resuelven muchas de las dudas con las que se encuentran los agentes inmobiliarios en su actividad diaria. Este blog es formativo, ya que tiene la finalidad de brindar información de calidad para los profesionales del sector. Además, en su canal de YouTube Carlos Pérez-Newman, el cualcuenta con más de 49.000 seguidores, realiza vídeos informativos sobre consejos de marketing y ventas necesarios en el sector inmobiliario.

El coaching inmobiliario brinda todas las herramientas para que un profesional del sector inmobiliario no se quede atrás y aumente sus ventas de manera exponencial.



