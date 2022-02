Bėyo Beauty ofrece uno de los tratamientos de crecimiento capilar más efectivos sin cirugía Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 14:31 h (CET)

El cuidado del cabello debe ser parte fundamental de las rutinas de salud y belleza de cualquier persona, debido a que es capaz de cambiar el look completamente. Para tener un cabello hermoso y saludable, es imprescindible cuidarlo por dentro y por fuera, utilizando productos que lo protejan de daños externos, como el sol o secadores y planchas.

Con el paso del tiempo, el cabello va perdiendo fuerza y vitalidad, por lo que comienza a caerse y a perder brillo. En ese sentido, es recomendable recurrir a un tratamiento capilar como el que ofrece Bėyo Beauty.

Tratamiento capilar con factor de crecimiento Tratamiento para la caída del cabello con factores de crecimiento, folistatina y VEGF.

Es un método revolucionario para la regeneración capilar con resultados visibles en un mes: detiene la caída, impulsa la regeneración capilar y fortalece el crecimiento del cabello.

Con los años, el cuerpo va disminuyendo su producción de colágeno, la cual también se ve afectada por otros factores como el estrés, mala alimentación, tratamientos agresivos, etc. Esto hace que el cabello comience a debilitarse, a perder brillo, se vuelva quebradizo y puede caerse.

Es por ello que en Bėyo Beauty tienen a disposición un tratamiento capilar muy efectivo para contribuir al crecimiento del cabello, sin necesidad de recurrir a una cirugía. Se trata de una percutánea de inducción de colágeno con micropunción en la que se utilizan microagujas de titanio 100 % seguras, que estimulan la producción de colágeno y elastina, haciendo que el producto entre a profundidad en el cuero cabelludo.

Bėyo Beauty y los efectos de su tratamiento El tratamiento capilar de Bėyo Beauty favorece la absorción de colágeno, estimula los folículos pilosos y exfolia las células muertas que pueden estar presentes en el cuero cabelludo.

Este tratamiento es totalmente indoloro y se ha comprobado su efectividad para evitar la caída del cabello y estimular el crecimiento del mismo. El procedimiento tiene una duración de 15 a 20 minutos y consta de varias sesiones. Después de la tercera o cuarta sesión, se podrá observar una notable mejoría y efectos significativos a los 2 o 3 meses.

Cuando se realiza el tratamiento, la persona puede experimentar una reacción inflamatoria muy breve que se desvanece en poco tiempo y es posible regresar a las actividades cotidianas de inmediato.

Bėyo Beauty es un centro de estética en el cual utilizan los equipos y las técnicas más avanzadas para obtener los mejores resultados en sus procedimientos, como el caso del tratamiento capilar a base de colágeno.



